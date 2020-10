Corso per apicoltori novizi organizzato dall’ARA di Bagnacavallo

L’apicoltura sta incontrando sempre più proseliti in questi ultimi anni. Varie le motivazioni. La crisi economica che spinge a trovare nuove occupazioni, una attività green a diretto contatto con la natura, il mondo delle api che incuriosiscea, ma soprattutto il desiderio di produrre un alimento, il miele, dalle innumerevoli proprietà.

L’ARA Associazione Romagnola Apicoltori di Bagnacavallo è una cooperativa a cui aderiscono circa 400 apicoltori della Romagna e delle zone limitrofe. Apicoltori che hanno dislocati i propri alveari in tutt’Italia ed annoverano circa 20.000 alveari.

Già da diversi anni l’ARA organizza un corso di apicoltura per giovani apicoltori o persone interessate ad avvicinarsi all’apicoltura. Quest’anno il corso si terrà a Bagnacavallo a partire da metà novembre. Le lezioni teoriche si terranno direttamente, in sede da definirsi, in rispetto del D.L. 18/202 in materia di covid-19, ed in parte da remoto in video-conferenza con piattaforme che saranno comunicate in seguito. Seguiranno due lezioni pratiche in apiario che si terranno la prossima primavera. Il Corso è limitato ai primi 40 iscritti. Gli interessati possono prenotare la partecipazione telefonando alla segreteria dell’ARA allo 0545 61091 o al 348 3358240 oppure tramite mail ad: info@arapicoltori.com.