Apre in centro a Ravenna ALL’ORO, nuovo negozio di calzature artigianali, dal prodotto locale per pensare in grande

È un concentrato di attenzioni, dettagli, ricerca e pezzi unici ALL’ORO, il nuovo negozio al civico 49 di Via Cavour: “Ed è proprio quello che vogliamo offrire alla clientela” spiegano Cristina, Eleonora e Silvia, le tre giovani titolari che lo hanno pensato e costruito con minuzia in questi mesi, investendo tutta la loro passione ed esperienza maturata nel settore del retail come dipendenti. “Per questo progetto alcune di noi hanno rinunciato in primavera ad un lavoro a tempo indeterminato, ma eravamo decise a realizzarlo” dicono, ed in effetti nel negozio si respira la filosofia che ci sta dietro, un commercio nuovo concepito da questa nuova generazione di commercianti.

“I nostri prodotti sono esclusivamente artigianali, prodotti da mastri calzolai che abbiamo scelto ed incontrato uno per uno” spiegano “molti dei nostri modelli sono stati appositamente scelti da noi, e sono quindi pezzi unici, con il nostro marchio. Trattiamo anche accessori, sempre di fattura artigiana. La parola d’ordine è quindi la qualità dei prodotti, ma anche un’attenzione alla produzione, all’eccellenza locale. Una qualità che però non vogliamo far pagar caro: le nostre calzature, in vera pelle, sono disponibili a prezzi del tutto accessibili”.

Il nome rimanda alla corona dantesca, ma anche all’oro dei mosaici, al verde della natura – che si rispecchia nei caldi arredi in legno, rigorosamente handmade – e, non da ultimo, al fatto che il locale prima ospitasse una storica gioielleria. Niente quindi è lasciato al caso: una cura che si riflette anche nell’attenzione al cliente, e ad un legame con la comunità, alla riscoperta dell’artigianato locale che è la grande potenzialità del commercio italiano. Ed è anche un auspicio: “Per noi, per tanti, è l’anno zero, ma siamo pronte: in questi pochi giorni di apertura abbiamo avuto ottimi riscontri, ed abbiamo in cantiere tanti progetti, dall’e-commerce all’impegno solidale, all’assortimento di calzature anche maschili e non solo femminili, com’è ora”.

“Ogni attività che apre è un piacere, ma lo è ancor di più quando non vende semplicemente un prodotto, ma esprime un pensiero, illumina un’idea” commenta Mauro Tagiuri, presidente comunale di Confesercenti Ravenna, nella visita di saluto alla nuova attività. “In un momento difficile per l’economia ed in particolare per il commercio al dettaglio fa piacere vedere giovani che credono in questa professione. Una vetrina che si illumina è un bel segnale per la città”.