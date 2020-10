Webinar gratuito di Laboratorio Aperto Ravenna per capirne i segreti del marketing fisico e digitale

Continuano le proposte formative online del Laboratorio Aperto di Ravenna, spazio che ha lo scopo di diffondere e divulgare la cultura digitale in città.

Inizia il 4 novembre e continua il 10 novembre, dalle 15 alle 16.30, il webinar online gratuito dal titolo “Phygital Philosopy”, il nuovo marketing tra fisico e digital. Il workshop online, condotto dall’economista Nicolò Andreula, spiegherà come e perché investire in empatia, esperienze e storytelling sia fondamentale per riuscire a essere competitivi in un mercato in cui gli algoritmi dettano le regole.

Come si fa a cavalcare le onde degli tsunami tecno-economici odierni senza venirne travolti? Diventando #phygital: fisici e digitali allo stesso tempo, capaci di offrire luoghi di contatto e servizi a portata di mano e di click.

Valori, emozioni e umanità sono al centro di un nuovo modello di marketing pensato per un mondo in cui la dimensione digitale è ormai sempre più interconnessa all’esperienza fisica. “#Phygital è – come scrive Paolo Iabichino – una ‘traccia’ lasciata da un ‘pioniere’”.

Sarà un seminario tratto da un libro che parla agli studenti, ai marketing manager e ai (piccoli) imprenditori, mostrando come il digital marketing e la psicologia sociale devono fondersi insieme per poter pensare di salvare i negozi di quartiere dalla concorrenza di un futuro che è già presente e trasformare le risorse umane da costi fissi in autentiche fonti di valore.

Il docente

Nicolò Andreula è un economista, un consulente e un formatore per alcuni dei gruppi tecnologici più famosi a livello globale. Ha lavorato come manager della McKinsey a Londra, preparando le strategie, i piani marketing e la forza vendite di numerose aziende leader nel campo dei beni di consumo, media, tecnologia e farmaceutica. Come Principal di AlphaBeta a Singapore, ha scritto e presentato lavori di public policy con Google, Uber e Netflix.

È direttore scientifico del Master in Digital Entrepreneurship a H-Farm, Visiting Professor insegna alla Chinese University di Hong Kong e alla Nanyang Business School di Singapore e tiene corsi di formazione per Ferrari, Amazon e Unicredt in tutto il mondo. Le sue ricerche sono menzionate in numerose riviste internazionali come la Harvard Business Review e Forbes.

Per iscriversi compilare il seguente form: https://bit.ly/34DJtu6

Il webinar è realizzato da Laboratorio Aperto di Ravenna, finanziato dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna – Por Fesr 2014-2020 e fa parte della Rete regionale dei Laboratori Aperti.

Per saperne di più: https://laboratorioapertoravenna.it/phygital-philosopy-il-nuovo-marketing-tra-fisico-e-digital/