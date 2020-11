Porto di Ravenna: traffici nei primi nove mesi dell’anno in calo del 16%, settembre in rosso per il 3,2%

I dati sui traffici nel Porto di Ravenna nel periodo gennaio-settembre 2020 pubblicati dall’Autorità Portuale registrano un logico profondo rosso. Nel periodo gennaio-settembre infatti la movimentazione è stata pari a 16.397.403 tonnellate di merce, in calo del 16% (oltre 3 milioni di tonnellate in meno) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli sbarchi e gli imbarchi sono stati, rispettivamente, pari a 13.666.980 tennellate (- 17,9%) e a 2.730.423 tonnellate (- 4,5%).

ANDAMENTO TRAFFICI PORTO RAVENNA

Il mese di settembre, tuttavia, tenuto conto della stagione che tutta l’economia sta vivendo, ha registrato una movimentazione complessiva pari a 1.940.320 tonnellate, inferiore solo del 3,2% rispetto al mese di settembre 2019, dato che allora fu giudicato positivo per lo scalo.

Andando nel dettaglio si scopre che rispetto ai primi nove mesi dello scorso anno, le merci secche (rinfuse solide, merci varie e unitizzate) sono calate del 17,2% mentre nell’ambito dello stesso settore le merci unitizzate in container presentano un calo del 12,4% e quelle su rotabili del 10,8%. Il comparto agroalimentare ha registrato nel periodo gennaio-settembre 2020 un calo dell’8,4%. Performance molto negativa dei cereali sbarcati che ha fatto registrare un – 59,2% nei nove mesi.

I materiali da costruzione hanno registrato nei primi 9 mesi del 2020 un calo del 23,9%, anche se il mese di settembre ha visto un aumento del 74% rispetto allo stesso mese del 2019: a trainare questa performance particolarmente positiva sono state le materie prime ceramiche. I prodotti metallurgici risultano in calo, rispetto ai primi nove mesi dello scorso anno, del 23,2%.

Per i containers nei 9 mesi si sono registrati 20.157 teus in meno rispetto al 2019 (-12%). In settembre i teus sono stati 15.717, con un calo del 19%. Il numero di toccate delle navi portacontainer, in particolare, è stato pari a 318 contro le 335 del periodo gennaio-settembre 2019. Un mese di settembre positivo per le due linee RO-RO Ravenna – Brindisi – Catania e per il relativo traffico di trailer, che registra 5.798 pezzi, 90 pezzi in più rispetto a settembre 2019 e segna un +1,6% che conferma un trend crescente. Nonostante le buone performance degli ultimi mesi il progressivo 2020 risulta comunque ancora in negativo.