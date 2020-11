Unioncamere Emilia-Romagna: attivato il servizio I.re.ne per le imprese in difficoltà

Unioncamere Emilia-Romagna con il Sistema regionale delle Camere di commercio ha attivato IRENE, “uno strumento per prevenire contenziosi giudiziari tra imprese determinati da situazioni di difficoltà finanziarie, in grado di rispondere in modo rapido ed efficace. Vantaggi: durata del procedimento 15 giorni, costo pari a quota molto limitata e qualità del servizio Uno strumento per incoraggiare e sostenere il negoziato tra le parti in situazioni di criticità nei loro rapporti contrattuali, spesso indotte da fattori esterni che esse subiscono reciprocamente, attraverso l’assistenza nell’ideazione e nell’attuazione di soluzioni originali ed efficienti per la salvaguardia del tessuto delle reciproche relazioni”.

E’ questo in sintesi il progetto .i.re.ne (Istituto per la Relazione e il Negoziato), che mira a “prevenire il contenzioso, con corrispondente deflazione delle cause pendenti, prevenire situazioni di crisi riflesse dall’interruzione traumatica dei rapporti commerciali al fine di salvaguardare la continuità aziendale e l’occupazione, affermare prassi uniformi di risoluzione preventiva delle criticità, riconosciute come virtuose dall’Autorità Giudiziaria e dal sistema creditizio, mettere a disposizione degli utenti un servizio di assistenza ed i relativi materiali operativi (schemi contrattuali, istanze, ecc.) coinvolgendo le relative Associazioni di Categoria”

.i.re.ne offe numerosi vantaggi

Innanzitutto, spiegano, “la durata del procedimento, che si riduce a soli 15 giorni, un tempo decisamente breve rispetto a qualsiasi altro procedimento. Poi il costo, che si limita a ad una quota di 100 euro più IVA per ciascuna parte per l’avvio del procedimento, più un importo limitato in caso di successo. Infine, la qualità del servizio offerto, grazie all’apporto di professionisti di primario standing nazionale, molti dei quali professori di principali Atenei italiani, comprovata esperienza.

Promuovere e far conoscere questa opportunità risponde quindi a una domanda di sostegno veloce ed efficace, perché può risolvere in maniera incisiva molte situazioni a rischio, in particolare nel contesto economico attuale, caratterizzato da sempre più frequenti situazioni di stress nei rapporti contrattuali, probabilmente destinate ad aumentare nella fase di uscita dall’emergenza Covid-19.

.i.re.ne è uno strumento che si rivolge alle imprese, promosso dalle Camere di Commercio attraverso Unioncamere Emilia-Romagna, con il sostegno delle Associazioni di Categoria. Il progetto potrà coinvolgere la Regione ER, le Banche, l’Ordine giudiziario. L’accesso al servizio è semplice e immediato.”

Per maggiori informazioni su .i.re.ne consultare la pagina web

https://www.ucer.camcom.it/nuovi-servizi-unioncamere/i.re.ne