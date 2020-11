La soddisfazione di Anva e Fiva Cervia per l’esenzione dalla Tosap

Dopo l’impegno straordinario delle Associazioni Nazionali di Categoria di Commercianti e pubblici esercenti, messo in campo con il Governo centrale, per ottenere esenzioni dal pagamento del suolo pubblico (TOSAP) per varie attività, è proseguito a livello locale l’iter per ottenere, anche in ambito comunale, la stessa agevolazione. L’Amministrazione Comunale di Cervia ha poi provveduto, con un apposito provvedimento, a esentare i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzo del suolo pubblico, per l’esercizio del commercio su area pubblica, dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020.

“È un importante risultato, a beneficio dell’intera categoria – afferma il Presidente di ANVA Confesercenti Cervia, Mauro Guerrini – e, come ben sappiamo, il commercio è quello che sta subendo (più di altri) le ripercussioni di questa grave crisi pandemica, tutt’altro che risolta.”

Incalza il Presidente FIVA Confcommercio Cervia, Guido Guidazzi: “Abbiamo seguito l’iter dei nostri Sindacati nazionali con un forte pressing, affinché il Governo recepisse questo giusto ristoro; il pagamento del suolo pubblico per i nostri mercati, con un lungo periodo durante il quale, di fatto, siamo rimasti a casa e con il restante periodo di scarsissimo lavoro produttivo, ci avrebbe messo in difficoltà.”

All’unisono, i Presidenti ringraziano l’Amministrazione Comunale di Cervia, sia nella figura del Vicesindaco e Assessore al Bilancio, Gabriele Armuzzi e degli Uffici Tributi Comunali, per la sensibilità e la prontezza nell’accogliere, senza riserve, la norma nazionale.

“I mercati a Cervia proseguono regolarmente grazie al nostro impegno organizzativo e con una particolare attenzione ad evitare assembramenti, così come alla verifica dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (mascherine), sia per gli operatori che per i visitatori del mercato, nonché dell’uso del gel igienizzante durante la permanenza al banco di vendita degli operatori”, concludono.