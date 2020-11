OraSì Basket Ravenna annuncia il nuovo partner Winni’s della Madel Spa

La famiglia del Basket Ravenna si arricchisce di un nuovo partner grazie all’accordo di sponsorizzazione con Madel Spa, azienda nata nel 1977 con sede a Cotignola in via Torricelli, che rappresenta una delle realtà produttive italiane più interessanti sul mercato della detergenza domestica e della cura del corpo. Il marchio Winni’s – uno dei prodotti del Gruppo Madel – sarà anche presente sulla divisa ufficiale con che la squadra indosserà nel prossimo campionato di serie A2.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti i vertici dell’azienda romagnola e del Basket Ravenna, oltre ad una delegazione della squadra dell’OraSì formata dall’allenatore Massimo Cancellieri, dal capitano Alberto Chiumenti e da Samme Givens, che si sono poi trattenuti per visitare il reparto produzione di Winni’s.

“Siamo molto felici di poter legare il nome di Madel e il marchio Winni’s al mondo dello sport e in particolare a quello del Basket Ravenna, una società in crescita e una realtà importante del nostro territorio. Il gioco di squadra, l’entusiasmo e la ricerca della miglior performance sul campo si sposano con la nostra filosofia green, che in tutti i suoi processi produttivi prevede massimo impegno nella salvaguardia dell’ambiente. Crediamo, infatti, che questo sia il miglior veicolo per consolidare ulteriormente il nostro brand”, ha dichiarato Maurizio Della Cuna, presidente di Madel Spa.

“Sono molto soddisfatto della collaborazione con Madel – ha confermato il presidente del Basket Ravenna, Roberto Vianello – perché essere accomunati ad una delle realtà più importanti della provincia di Ravenna è un’altra dimostrazione che l’imprenditoria ravennate tiene in buon conto quello che abbiamo fatto finora”.

Winni’s è una linea ecologica di detergenti a basso impatto ambientale per la cura della casa e della persona, formulata solo con tensioattivi di origine vegetale e naturale, rapidamente biodegradabili, per la tutela della salute di chi li usa e dell’ambiente.

“Accogliamo con entusiasmo la scelta di Madel di entrare a far parte del progetto sportivo del Basket Ravenna – commenta il GM Julio Trovato – Il marchio Winni’s presta particolare attenzione alla salute e al benessere della persona e questo, come nello sport, è un elemento cardine in un percorso che abbraccia anche il rispetto sociale e la sostenibilità. Ringraziamo il presidente di Madel Spa, Della Cuna e il vicepresidente Sebastiani per la fiducia accordataci”.

Roberto Fagnani, assessore allo Sport del Comune di Ravenna, ha concluso aggiungendo che “ogni iniziativa imprenditoriale in questo momento storico è da elogiare, a maggior ragione quando è a sostegno dello sport, che oggi è una delle categorie messe più a dura prova. Credo che anche il governo debba fare qualche sforzo a sostegno di quelle aziende che decidono di investire nel mondo sportivo con incentivi sulle sponsorizzazioni. Questa bella collaborazione si lega anche al tema della sostenibilità ambientale, una delle grandi sfide del nostro presente. Investire su prodotti green e a basso impatto ambientale è un aspetto importante del lavoro dell’azienda Madel, che va ad unirsi ad una realtà importante come il Basket Ravenna che in questi anni, grazie soprattutto all’impegno del presidente Vianello, ci ha regalato grandi soddisfazioni sportive”.