Al via un corso formativo per guide turistiche alla scoperta dei musei del Risorgimento e di Byron

È iniziato oggi, martedì 10 novembre, un nuovo percorso di formazione, organizzato da Ecipar CNA Ravenna e rivolto alle guide associate a CNA; il corso durerà 26 ore ed avrà lo scopo di approfondire la conoscenza dei nuovi musei del Risorgimento e di Byron promossi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, oltre alle vicende storiche legate ai materiali esposti. I temi del corso, informano dalla Cna di Ravenna, mirano a fornire elementi di comprensione degli orientamenti museografici dei nuovi Musei di Palazzo Guiccioli, che, fra museo letterario e storico, vuole proporsi come un percorso di conoscenze e coinvolgimento nelle idee, nelle aspirazioni, nelle atmosfere dell’Ottocento fra Ravenna e l’Europa.

Il corso è finanziato da FSE e vedrà impegnate 12 guide del nostro territorio. Docenti del corso saranno Donatino Domini, coordinatore per la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna dei costituendi Musei Byron e del Risorgimento in Palazzo Guiccioli, Vincenzo Patanè, giornalista, scrittore, insegnante di Storia dell’Arte presso il liceo artistico statale di Venezia e autore di numerosi saggi sulla figura di George Gordon Byron, Claudia Giuliani, ex dirigente della Biblioteca Classense di Ravenna e componente dei Comitati scientifici per i Musei di Palazzo Guiccioli e Graziella Pasini, curatrice del Museo delle Bambole di Ravenna.

“In un momento ancora di difficoltà vogliamo guardare avanti, dare un messaggio positivo, farci trovare pronti, programmando la formazione per quelle che saranno le novità del 2021, per sfruttare appieno tutte le opportunità che si presentano – afferma Andrea Alessi, responsabile di CNA Comunale di Ravenna – questa attività andrà a qualificare ulteriormente le guide turistiche associate a CNA che si confermano un interlocutore importante nell’offerta turistica della città.

“Il corso è a numero chiuso – conclude Nevio Salimbeni, responsabile CNA Turismo e Commercio Ravenna – ma non escludiamo di realizzare ulteriori edizioni se dovessero emergere nuove richieste; si tratta infatti dell’avvio di un percorso che vedrà realizzarsi anche altre attività formative qualificate e mirate alle esigenze dei turisti e volte a valorizzare i tanti e multiformi aspetti attrattivi della città di Ravenna.”