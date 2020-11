Alfiere di Fusignano realizza struttura visitabile anche virtualmente per il brand Ornamenta

Il settore fieristico è stato certamente uno dei più colpiti dalla crisi dovuta al Covid. Il lockdown primaverile ha impedito lo svolgimento di ogni attività; nei mesi successivi, le fiere che si sono svolte hanno avuto comunque numeri molto ridotti, in termini di presenze e di espositori; oggi, i recenti DCPM hanno nuovamente decretato lo stop degli eventi fieristici ad ogni livello. Per chi lavora in quest’ambito, il 2020 è davvero un anno molto difficile: ma di fronte alle difficoltà, spesso si aguzza l’ingegno. È quanto accade ad Alfiere, l’azienda fusignanese che da oltre 25 anni è specializzata nella realizzazione di progetti e allestimenti per importanti manifestazioni internazionali, show room ed eventi vari.

Dopo aver ideato, in avvio dell’estate, la soluzione “Ri-mare” (una modalità che mirava ad aiutare gli imprenditori balneari a riorganizzare i propri spazi in spiaggia – in maniera veloce ed efficace – allineandoli con le disposizioni regionali), oggi Alfiere sta rispondendo alle difficoltà concrete di allestire spazi fieristici con la disponibilità fornita ai clienti di personalizzare con allestimenti ad hoc i propri locali espositivi interni, in maniera sia concreta che virtuale.

È quanto accaduto nei giorni scorsi per Ornamenta, noto brand del comprensorio ceramico emiliano-romagnolo. Alfiere ha infatti realizzato concretamente “Kick-Off”, la nuova installazione progettata dal designer Davide Tonelli per l’azienda: un progetto di grande impatto anche visivo, che cerca di esaminare le recenti tendenze nel mondo ceramico concentrandosi su nuovi design, colori e materiali. Quattro cubi al centro di uno stand di 120 metri quadrati, ognuno dedicato ad un trend interpretato con i prodotti Ornamenta: un arcipelago di materiali, che invita il visitatore a interagire in prima persona con lo spazio e a toccare con mano le superfici. La novità ulteriore fornita da Alfiere è la possibilità di fornire la virtualizzazione dello spazio: in virtù di un particolare allestimento realizzato grazie a tecniche all’avanguardia, chi non riesce a visitare la struttura in maniera concreta può farlo on line, entrando in maniera virtuale all’interno dell’allestimento con un semplice accesso dal sito di Ornamenta. Una possibilità che è stata già utilizzata da molti utenti, anche provenienti dall’estero.

“Originariamente il nostro allestimento avrebbe dovuto realizzarsi in una fiera statunitense, la “Coverings” a New Orleans, ma a causa delle disposizioni anti-Covid la fiera non si è svolta, e quindi la cosa non è stata possibile – racconta Massimo Merli, titolare di Alfiere -. D’accordo con l’azienda e con il designer, abbiamo allora installato questa grande struttura nella sede di Ornamenta a Roteglia (in provincia di Reggio Emilia), che si arricchisce quindi di uno spazio stabile di grande effetto, dall’indubbio richiamo per il pubblico. Per noi è stata una bella soddisfazione: un modo per valorizzare concretamente un allestimento significativo e praticamente già progettato, ma anche di far capire che è possibile al tempo stesso realizzare allestimenti virtuali, in una fase delicata per il settore fieristico come quella attuale”.

“Nel nuovo Trend Space – aggiungono dall’azienda ceramica – visitatori ed espositori possono aspettarsi una grande quantità di innovazioni in termini di materiali, colori e nuovi design. Il grande uso del colore e la decorazione sono qui prioritarie: grazie alle grandi lastre ceramiche, Ornamenta riproduce carte da parati digitali in ceramica sperimentando costantemente la combinazione tra materia e grafica per realizzare progetti unici su misura”.