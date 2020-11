Lo spirito imprenditoriale romagnolo alla “conquista” di Milano: Il faentino Matteo Fantinelli a capo di una cordata per rilevare Musa

Lo spirito imprenditoriale romagnolo non si arresta, nonostante la terribile situazione economica causata dalla pandemia di Covid-19. Così una cordata formata prevalentemente da professionisti romagnoli ha deciso di rilevare il brand milanese Musa, attraverso la newco Musa Lab srl.

A capo della cordata c’è il faentino Matteo Fantinelli, co-founder di Hoop Communications, storica azienda di comunicazione con sedi a Faenza, Cesena e Cento (20 dipendenti e fatturato 2019 di 2,5 milioni di euro), che con la sua M8 sas detiene la quota di maggioranza della nuova azienda, pari al 53%. Gli altri soci sono: il cesenate Enrico Franchini (17,5%), il faentino Paolo Caporossi (12,5%), il centese Marco Gandolfi (12%) e la Hoop Digital srl di Faenza (5%).

L’accordo prevede un periodo di 24 mesi nel corso dei quali Musa Lab avrà in concessione esclusiva l’utilizzo del marchio e di tutte le piattaforme di Musa, per poi poter procedere all’acquisto alla fine del periodo.

«Musa è un progetto, assolutamente unico e innovativo nel contesto italiano, e una piattaforma digitale creativa che invita a ripensare al proprio benessere attraverso piccoli gesti quotidiani e nuove scelte responsabili e consapevoli», sottolinea Fantinelli.

Musa è anche uno studio creativo con fotografe, illustratrici, content creator, designer, che fonde la grande passione con la conoscenza del settore beauty, per dar vita a mondi e strategie di comunicazione per aziende del settore. Musa diventerà a breve anche un negozio online grazie al quale si potranno vedere le novità più esclusive e interessanti del settore cosmetico naturale e biologico, uno scouting italiano e internazionale volto a raccontare e dar la possibilità di acquistare direttamente le novità e i progetti più interessanti di questo settore. «Un settore in fortissima evoluzione in Italia – conclude Fantinelli – che ha fatto registrare un incremento di oltre il 50% delle vendite online durante il lockdown».

www.musa.digital