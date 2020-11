Startup coLABoRA 2020: ancora due settimane per partecipare al bando promosso dal Comune di Ravenna

Scade il 27 novembre alle ore 13:00 il nuovo bando coLABoRA per startup e idee d’impresa. Possono presentare domanda startup già avviate, purché costituite da non più di 12 mesi, ma anche singoli cittadini, gruppi o associazioni con idee imprenditoriali da sviluppare. Per partecipare alla selezione bisogna compilare gli appositi moduli presenti sul sito di coLABoRA (www.colaboravenna.it), del Comune di Ravenna (sezione: bandi, concorsi ed espropri > bandi vari) o di emiliaromagnastartup.

Le 20 idee migliori che risponderanno alla call parteciperanno il 16 e 17 dicembre alla StartUp School, due giornate formative organizzate e realizzate da Fondazione Eni Enrico Mattei. Attraverso questo breve percorso di formazione i team potranno acquisire elementi teorici e pratici utili a definire l’idea imprenditoriale proposta ed essere pronti a presentare la propria idea al comitato di selezione il 18 dicembre, durante un evento pubblico che si terrà online o in presenza in base alle normative ministeriali. Per conoscere tutti i dettagli relativi alla call è possibile partecipare al webinar gratuito che si terrà il 12 novembre, alle 18:30, online (tutti i dettagli sulla pagina Facebook di coLABoRA).

Al webinar, che sarà introdotto da Art-ER, la Società Consortile dell’Emilia-Romagna nata per favorire la crescita sostenibile della regione, interverranno rappresentanti di Fondazione Eni Enrico Mattei ed Eni Joule, la scuola di Eni per l’impresa. Sarà infatti FEEM, in collaborazione con Joule, la scuola di Eni per l’impresa, la Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna, Camera di Commercio di Ravenna e altri partner locali e nazionali, ad accompagnare i team nello sviluppo della loro idea imprenditoriale. Le quattro idee che dimostreranno di avere maggiore solidità e potenziale d’impatto per entrare sul mercato verranno selezionate e avranno la possibilità di usufruire dei servizi dell’incubatore coLABoRA per sei mesi.

Il supporto offerto durante i mesi all’interno dell’incubatore, pianificabile coerentemente con le esigenze di ciascuna realtà imprenditoriale, comprende i seguenti ambiti di intervento: