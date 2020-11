Agenzia delle Entrate. A Ravenna dal 16 novembre cambiano le modalità d’accesso negli uffici

Dal 16 novembre in Emilia-Romagna negli Uffici provinciali Territorio di Ferrara, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia cambiano le modalità di accesso. Il canale di comunicazione privilegiato sarà, oltre a quello telematico già ampiamente utilizzato, quello su appuntamento. Grazie a questo nuovo modello di accoglienza, gli uffici potranno erogare i servizi con più efficienza, mentre contribuenti e utenti professionali potranno recarsi in Agenzia in assoluta sicurezza all’orario stabilito, senza attese, code o assembramenti. Il sistema tradizionale di accoglienza verrà, quindi, progressivamente sostituito dall’accesso programmato e solo i casi più urgenti, in via residuale, potranno essere trattati senza appuntamento.

Come prenotare un appuntamento in Agenzia–Cittadini eprofessionisti potrannoprenotare gli appuntamenti dal sito internet istituzionale www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Contatti e assistenza” > “Assistenza catastale e ipotecaria” > “Prenotazione appuntamenti servizi catastali”, oppure tramite l’App mobile “AgenziaEntrate”, scaricabile gratuitamente dagli store IOS, Google e Microsoft, con cui si può accedere dal proprio smartphone o tablet ai servizi catastali.Sempre dal sito delle Entrate è possibile ottenere un web ticket (“Contatti e assistenza” > “Assistenza catastale e ipotecaria” > “Elimina code online (web ticket)”), che consente, per alcuni servizi,di prenotare un biglietto elimina code presso un ufficio dell’Agenzia da utilizzare nello stesso giorno. I numeri di assistenza telefonica -Per le informazioni catastali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 (con esclusione delle festività nazionali), è possibile contattare gli operatori dell’Agenzia delle Entrate ai numeri:

800.90.96.96(da telefono fisso)

numero verde gratuito

0696668907(da cellulare), con costo della chiamata variabile in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore.