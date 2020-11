Alfonsine. Fruttagel e Despar per la sana alimentazione: nettari e bevande di frutta con meno zuccheri

Fruttagel è stata scelta da Despar per la produzione delle nuove bevande a marchio a base di frutta con minore quantità di zucchero, in distribuzione nelle prossime settimane presso i punti di vendita dell’insegna.

Da tempo Fruttagel porta avanti le proprie attività di ricerca e sviluppo nell’ottica di formulare referenze che rispondano sempre più ai princìpi della sana alimentazione. In particolare, per le bevande a base di frutta – distribuite sia con marchi propri sia con marchi dei clienti industriali e della distribuzione – l’azienda opera nella direzione di ridurre sempre più, quando non del tutto eliminare, il contenuto di zuccheri in esse presente. Il processo di innovazione è da sempre uno dei punti di forza di Fruttagel, che si avvale di due team di Ricerca e Sviluppo, di cui uno specificatamente dedicato alle referenze a lunga conservazione quali succhi, nettari e bevande di frutta, derivati del pomodoro e bevande vegetali.

“Le nostre attività di ricerca e sviluppo si prefiggono l’obiettivo di interpretare e anticipare al meglio le esigenze dei consumatori, garantendo come sempre l’alta qualità dei prodotti – sottolinea Stanislao Giuseppe Fabbrino, Presidente e Amministratore Delegato di Fruttagel –. Collaboriamo con nutrizionisti, ricercatori e università, al fine di analizzare e approfondire tutti gli aspetti legati alla formulazione di nuove referenze, per offrire ai nostri clienti e ai consumatori finali prodotti rispettosi del benessere alimentare e dell’ambiente, princìpi cardine che orientano tutte le nostre attività. Siamo lieti – continua Fabbrino – che Despar, nell’ambito del proprio progetto teso a migliorare le caratteristiche nutrizionali di un ampio paniere di prodotti a marchio, abbia individuato in Fruttagel un partner affidabile che condivide la stessa attenzione per la salute delle persone”.

Le nuove formulazioni delle bevande a base di frutta a marchio Despar sono state prodotte da Fruttagel in linea con le indicazioni rilasciate dal Ministero della Salute nel documento “Obiettivi condivisi per il miglioramento delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti alimentari con particolare attenzione alla popolazione infantile (3-12)”. Il rinnovo delle referenze interessa tutta la gamma Despar prodotta da Fruttagel, rivolta al target bambino e adulto: bevande con il 30% di frutta, nettari (40-50% di frutta) e bevande con almeno il 60% di frutta senza zuccheri aggiunti.