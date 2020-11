Cervia: concessi quasi 18 mila euro di contributi per i progetti 2020 dei Consigli di zona

In ottemperanza al regolamento dei Consigli di zona, sono stati destinati i contributi 2020 per realizzare i progetti presentati, che hanno l’obiettivo di realizzare iniziative sul territorio di competenza. Sono stati concessi 17.949 euro, per finanziare 10 progetti. Hanno presentato proposte all’Amministrazione comunale cervese 5 Cdz. Tre Consigli hanno comunicato di non riuscire a presentare progetti a causa di diversi motivi, legati all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Le risorse sono state suddivise in questo modo: 2.000 euro di base a ogni Cdz che ha presentato proposte, per un totale di 10 mila euro (è stato preso come riferimento-base il Cdz di Pinarella e Tagliata, l’unico Cdz ad aver presentato un solo progetto, per il quale sono stati chiesti 2.000 euro e che quindi trova copertura totale). Con i fondi rimanenti si è pensato, spiegano dal Comune, di soddisfare le ulteriori richieste di ciascun Cdz per una percentuale (circa il 60 per cento) pari al rapporto tra i soldi rimasti e le richieste non soddisfatte.

I contributi sono stati così suddivisi:

Cervia centro 3.741 euro (a fronte di una richiesta complessiva di 4.720).

Castiglione 4.368 euro (a fronte di una richiesta complessiva di 5.700 euro)

Pisignano-Cannuzzo 5.200 euro (a fronte di una richiesta complessiva di 7.000 euro)

Montaletto-Villa Inferno 2.640 euro (a fronte di una richiesta complessiva di 3.000 euro)

Pinarella-Tagliata 2.000 euro.

L’Assessore alla Partecipazione Cesare Zavatta:

“Abbiamo accolto con grande soddisfazione le proposte presentate dai Consigli di zona. Sono tutti progetti molto apprezzabili che ancora una volta dimostrano la volontà e l’impegno dei quartieri a favore delle comunità. Abbiamo preso atto della comunicazione di 3 Cdz che, per vari motivi, ma soprattutto a causa della difficile situazione che stiamo vivendo legata all’emergenza sanitaria, non sono riusciti a presentare progetti. Anche a loro abbiamo comunque espresso apprezzamento per il lavoro portato avanti nelle comunità, in quanto abbiamo un contatto costante e siamo consapevoli dell’impegno profuso quotidianamente dai Nuclei Operativi. A causa proprio dell’emergenza sanitaria probabilmente alcune azioni previste fin da ora nei progetti dovranno essere rinviate. Confidiamo comunque che nel 2021 si possano realizzare tutte le proposte presentate”.

Qui i progetti per i quali vengono concessi contributi: Cdz Contibuti per progetti 2020