Mauro Zanarini parla del Progetto Tally: un nuovo modo per promuovere il territorio e i suoi prodotti, a partire dal vino

Nell’edizione GiovinBacco 2020 era in programma la presentazione del Progetto Tally, una piattaforma digitale per il marketing di prossimità presentata da Gianluca Raimondi CEO di Slumdesign. “Purtroppo siamo stati travolti dall’emergenza Covid e non siamo riusciti a tenere fede a questo appuntamento molto interessante” ci dice Mauro Zanarini di Slow Food, co-organizzatore della manifestazione enologica, che continua: “Ritenendolo un progetto molto innovativo per i nostri produttori, abbiamo pensato di riproporlo e, per approfondire l’argomento abbiamo invitato duecento cantine dell’Emilia-Romagna, agriturismi, imprenditori e operatori turistici alla presentazione, in video conferenza, del Progetto Tally: un nuovo modo per promuovere il territorio e i suoi prodotti. L’appuntamento – dice Zanarini – è per domani venerdì 13 novembre alle ore 10,30 e consiglio di non perderlo. Chi intende collegarsi qui trova il link di Google Meet: https://meet.google.com/qgt-fkng-fqf. Ci si può collegare e si può intervenire nella discussione per chiedere chiarimenti.”

Il nome Tally viene dal rapporto causa-effetto: il tally infatti è un segnale di controllo in grado di associare una determinata causa a una determinata azione. Ma, Zanarini, qual è l’idea di Tally e come funziona? “Tally è il praticamente primo sistema di marketing integrato di prossimità in Europa, uno dei primi al mondo. – dice Zanarini – Connette prodotti offline con persone online, rende i prodotti/servizi digitali affinché raccontino una storia. Il punto di forza del progetto è rappresentato dall’esperienza accumulata dal soggetto proponente nell’uso degli strumenti del marketing di prossimità. Un’esperienza che ha permesso di capire nuovi canali per avvicinare il produttore al consumatore limitando l’intermediazione. È un sistema di social innovation. Trasforma i luoghi, gli spazi pubblici e privati in portali a favore della conoscenza, migliorando l’erogazione del servizio. Inizialmente si sono concentrati sulla tecnologia NFC: il primo prototipo di prodotto digitale è stato un vino con integrato nell’etichetta il chip NFC collegato al software. Semplicemente appoggiando lo smartphone al vino, senza bisogno di alcuna app installata, è possibile accedere a contenuti digitali (ricette, abbinamenti, consigli di acquisti, eventi). Dall’altra parte, l’azienda produttrice può cambiare i contenuti sul prodotto in tempo reale, accedendo anche ai dati di chi ha “toccato” il prodotto, personalizzando le offerte e la comunicazione. Poi è intervenuto anche il QR Code e stanno valutando altre tecnologie.”

In sostanza, Tally è un programma originariamente studiato per avvicinare il proprio smartphone a un prodotto o a un oggetto specifico, per poter accedere in maniera automatica e immediata a uno spazio web in cui il prodotto/servizio inizierà a comunicare con il cliente/utente. Per esempio, semplificando, un turista dal ristorante di Ravenna o Faenza o Lugo mentre mangia rilassato, appoggiando semplicemente lo smartphone all’etichetta del vino ha tutte le informazioni sul vino, sulla cantina, dove trovarlo in Italia e all’estero, sul territorio con il collegamento a alberghi, agriturismi, botteghe, pacchetti turistici e molto altro.

“Il Device, nell’istante di un click, permette di accedere in maniera automatica, diretta, semplice ed istantanea a contenuti informativi, approfondimenti, specificità, promozioni, suggerimenti, guide, eventi, connessioni con altri prodotti e /o con altri eventi, in tempo reale. – continua Zanarini – Ogni click sul prodotto/servizio, ogni azione da parte dell’utente, apre un canale diretto di comunicazione, ampliando la conoscenza reciproca e impostando nuovi percorsi di fidelizzazione e di presa in carico del cliente/utente. Da tale sistema sarà possibile creare una “landing page di prossimità” che per la sua facilità di gestione da parte dei territori, per la sua elasticità, con l’utilizzo di semplici link, da diffondere sui social networks, campagne mailing, facile da consultare.”

Il Business Model si concentra sui prodotti dei settori food & wine, travel & arte e si rivolge a tutti quegli oggetti con “una storia da raccontare”. Slumdesign ha deciso di lanciare Tally in Italia proprio perché ricca di produttori locali con particolarità, contesti e storie uniche ed emozionanti. “È uno strumento utile a tutte quelle piccole botteghe, fornai, alimentari, ristoranti che oggi si trovano a rischiare la propria salute per fornirci beni di prima necessità. Tally oggi permette alle piccole imprese di creare il proprio menù digitale con estrema semplicità (come pubblicare un post su Facebook), fornirlo ai propri clienti condividendo un link o un codice QR e ricevere gli ordini direttamente tramite Whatsapp. Per ora il servizio Tally è gratuito e senza commissioni.”

“Prendiamo il vino, un prodotto che mi è caro – continua Zanarini – in questo campo Tally rappresenta una risposta di marketing integrato: permette, ad esempio, con un microchip inserito in una etichetta di un vino di interagire con il cliente sul tema del prodotto ma anche di promuovere il turismo, gli eventi, le attività di destagionalizzazione. Si utilizza il vino, prodotto trainante del made in Italy, per promuovere il territorio. Inoltre, il programma permette di profilare il cliente, localizzarlo, ed avere informazioni utili per definire le strategie di marketing. Il programma può essere inserito in etichette, brochure, card, biglietti, menu cartacei, e utilizzato per tutti i settori economici, da quello food&beverage, al turismo, all’artigianato, agli eventi…”