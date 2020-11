Regione Emilia-Romagna. Progetto Focus EuRoPe: tre incontri su programmazione fondi europei

Giornate informative in programma venerdì 13, 20 e 27 novembre, nell’ambito del progetto Focus EuRope: Percorso di Institutional Building in Romagna sulla nuova programmazione dei fondi europei, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

La nuova programmazione 2021-2027 sta entrando nel vivo, sia per quanto riguarda la definizione della Strategia Europea 2021-2027 sia per quanto concerne lo sviluppo delle relative programmazioni nazionali e regionali. Sono in programma momenti di approfondimento sulle tematiche della programmazione territoriale ed economica, in sintonia con gli obiettivi, le strategie, i programmi e gli strumenti europei.

Il progetto Focus EuRoPe, è il risultato della collaborazione di una pluralità di amministrazioni locali del territorio provinciale di Ravenna – con il coordinamento dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, la collaborazione in qualità di partner del Comune di Cervia, e l’adesione in rete, dei Comuni di Ravenna e di Russi e dell’Unione della Romagna Faentina.

Il primo appuntamento è per venerdì 13 novembre, ore 14,00-19,00, con:

La politica di coesione e la nuova programmazione 2021-2027: una opportunità per l’Italia e per i territori.

Sin dalla sua introduzione, la politica coesione promuove uno sviluppo, giusto, equilibrato e sostenibile. L’incontro offre l’occasione di riflettere sulla nuova programmazione, in particolare sulla Strategia UE 2021-2027, e le principali implicazioni che essa offre, a cascata, sul sistema paese e sulle comunità locali (regioni e amministrazioni).

– Introduzione e saluti: Eleonora Proni, Presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna

– Relatore: Giancarlo Cotella, DIST, Politecnico di Torino

– Interviene: Caterina Brancaleoni, Responsabile del Servizio coordinamento delle politiche europee, programmazione, cooperazione, valutazione, Regione Emilia-Romagna

Per partecipare è possibile accedere dal link inserito nel programma allegato, oppure direttamente dal seguente: https://stream.lifesizecloud.com/extension/273148/0d36220e-05a4-4d0b-ba62-2c1b53d580a5