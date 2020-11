Sono confermati i mercati settimanali del territorio comunale di Bagnacavallo. Dopo la necessaria riorganizzazione dovuta alle disposizioni contenute nell’ordinanza emessa dalla Regione Emilia-Romagna il 12 novembre, si svolgeranno regolarmente a partire da questa settimana i mercati del giovedì a Bagnacavallo in largo De Gasperi, venerdì a Villanova e sabato a Bagnacavallo in piazza della Libertà e via Mazzini.

Le aree mercatali saranno adeguatamente perimetrate e i varchi di accesso, separati in entrata e uscita, saranno presidiati dai volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile. Si ricorda che è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

Foto 3 di 3





“Appena pubblicata l’ordinanza della Regione abbiamo attivato un tavolo tecnico con Ufficio Lavori Pubblici, Suap, Polizia Locale e Protezione Civile per valutare la possibilità di applicare le disposizioni alla realtà dei nostri mercati – spiega il sindaco Eleonora Proni. – Dopo gli opportuni sopralluoghi e alcune piccole modifiche logistiche, possiamo confermarne lo svolgimento a partire dal mercato di domani, giovedì 19 novembre, in largo De Gasperi a Bagnacavallo. A nome dell’Amministrazione comunale desidero ringraziare in particolare i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, che come era già avvenuto nella primavera scorsa hanno risposto alla nostra richiesta di collaborazione e ci permetteranno così di garantire questo prezioso servizio per la nostra comunità.”

Per informazioni: www.comune.bagnacavallo.ra.it