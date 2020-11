Covid Ravenna. L’assessora al Bilancio: “Gestione oculata ha consentito interventi che pochi comuni hanno potuto attuare”

Nella seduta di martedì il consiglio comunale di Ravenna ha approvato la delibera su “Bilancio di previsione 2020/2022. Variazioni, verifica definitiva degli equilibri generali e adempimenti ai sensi del regolamento del sistema integrato dei controlli interni”. Hanno votato a favore 21 consiglieri (gruppi di maggioranza); 6 contrari (CambieRà, Forza Italia, Lega nord, Lista per Ravenna); 3 astenuti (La Pigna, gruppo Misto).

L’assessora al Bilancio Valentina Morigi ha illustrato i contenuti della delibera evidenziando che si tratta dell’ultimo assestamento dell’anno, specificando che è un atto tecnico incentrato, prevalentemente, sulla contabilizzazione a bilancio degli effetti dell’emergenza da Covid-19, dopo l’assestamento di luglio.

In buona sostanza, con questa manovra di assestamento sono stati registrati i trasferimenti assegnati dallo Stato a copertura di minori entrate o maggiori spese riscontrate in conseguenza della pandemia e, conseguentemente, reimpiegato l’avanzo di amministrazione per investimenti, in sostituzione di mutui onerosi.

L’assessora Morigi ha sottolineato che “una buona condizione di liquidità e una gestione oculata e virtuosa del bilancio comunale hanno consentito di porre in essere interventi di sostegno a famiglie e imprese colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia che pochi altri comuni, a livello nazionale, hanno potuto attuare”. Al riguardo, si citano, in particolare, la riduzione e differimento TARI, il differimento dei termini pagamento IMU, imposta di soggiorno, Tosap, imposta di pubblicità, canoni di concessione e locazione, l’anticipo della cassa integrazione.

Alla delibera erano collegati due ordine del giorno, uno dal titolo “Ripristinare l’anticipazione dei ristori da covid ai cassintegrati e altri cittadini beneficiari di tali ausili”, presentato da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna, l’altro “Stanziare un ulteriore milione di euro a favore delle attività economiche ravennati colpite dal Dpcm del 24/10/2020”, presentato da Veronica Verlicchi, capogruppo de La Pigna.

Entrambi sono stati respinti con la medesima votazione: 21 consiglieri contrari (gruppi di maggioranza); 9 voti favorevoli (CambieRà, Forza Italia, La Pigna, Lega nord, Lista per Ravenna, gruppo Misto).

Sono intervenuti: Veronica Verlicchi (La Pigna), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Cinzia Valbonesi (Pd), il sindaco Michele de Pascale, Samantha Gardin (Lega nord), Alberto Ancarani (Forza Italia), Michele Casadio (Italia Viva), Daniele Perini (Ama Ravenna).

Il gruppo La Pigna ha dichiarato “il proprio voto di astensione apprezzando l’accoglimento di alcune misure proposte dal gruppo stesso; il complesso degli interventi adottati è però ritenuto insufficiente a giustificare il voto favorevole.”

Il gruppo Lista per Ravenna ha affermato “che, considerando l’abbondanza di risorse e la virtuosità del bilancio comunale e trattandosi di soldi comunque provenienti anche dai contribuenti, si potrebbe fare di più in termini di aiuti e sostegni economici.”

Il gruppo Pd ha tenuto a sottolineare “l’importanza e la consistenza delle misure economiche messe in campo “sartorizzate” sulle esigenze di famiglie e imprese e la necessità di procedere con oculatezza perché la pandemia è ancora in corso e saranno necessari ulteriori interventi.”

Il gruppo Lega nord ha mosso “rilievi sulle scelte di carattere contabile e ha sostenuto che le misure fin qui intraprese sono ritenute insufficienti anche perché non tutte le filiere produttive sono oggetto dei ristori previsti dai decreti governativi. ”

Il gruppo Forza Italia ha espresso “apprezzamento sulla disponibilità di condivisione di alcune scelte ma, a suo avviso, servono azioni ancora più coraggiose; visto che gli effetti economici della pandemia non sono terminati, la minoranza continuerà ad essere propositiva. ”

Il gruppo Italia Viva ha sostenuto “che quando sarà possibile fare il punto sui fondi di Stato e Regione si potrà avere un quadro ancora più chiaro delle esigenze del territorio e procedere di conseguenza con ulteriori interventi. Ha dichiarato il proprio apprezzamento e voto favorevole”.

Il gruppo Ama Ravenna ha affermato “di non comprendere le critiche ad un bilancio virtuoso e ad un intervento consistente di aiuti economici con azioni di diverso tipo, ricordando che il Comune di Ravenna è stato il primo in Italia ad adottare misure economiche a favore dei cassintegrati”.