Lugo. Bio Marchè in condizioni di sicurezza venerdì 20 novembre

Domani, venerdì 20 novembre dalle 16 alle 20 sotto le logge del Pavaglione, si svolgerà il Bio Marchè di Lugo, in condizioni di sicurezza.

“La sorveglianza da parte dei volontari aiuterà ad osservare le regole stabilite- spiegano le aziende agricole -. Lo spazio sarà recintato recintato: ingresso da piazza della Repubblica, uscita verso piazza Trisi. Le bancarelle saranno distanziate e si potrà accedere solo con mascherina e mantenendo il distanziamento. Gli ingressi saranno regolamentati per evitare assembramenti”

“Si richiede il massimo senso di responsabilità da parte di tutti coloro che parteciperanno per non mettere a rischio la salute di tutti e la stessa continuazione del Bio Marchè” proseguono, ricordando che si può venire al mercato anche da Comuni vicini dove non si possono trovare i prodotti biologici.