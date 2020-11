Cervia. Ecco i supermercati che aderiscono alla Colletta alimentare 2020

Torna la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. L’iniziativa storica del Banco Alimentare quest’anno sarà “dematerializzata”: dal 21 novembre all’8 dicembre si potranno acquistare alle casse dei supermercati card da 2, 5 e 10 euro che verranno convertite in prodotti alimentari per tante persone in difficoltà Sarà possibile partecipare alla Colletta anche online su Amazon.it, Esselungaacasa.it e Mygiftcard.it

A causa delle limitazioni anticovid infatti la 24esima edizione sarà caratterizzata dalle “gift card”, che si potranno acquistare nei supermercati italiani.

Al termine della Colletta, il valore complessivo di tutte le card acquistate sarà convertito in prodotti alimentari non deperibili come pelati, legumi, alimenti per l’infanzia, olio, pesce e carne in scatola e altri prodotti utili. Tutto sarà consegnato alle sedi regionali del Banco Alimentare e distribuito, con le consuete modalità, alle circa 8mila strutture caritative convenzionate che sostengono oltre 2.100.000 persone.

La COLLETTA ALIMENTARE 2020 a CERVIA

I Supermercati del Comune di Cervia e forese che aderiscono alla Colletta 2020 sono i seguenti: Conad Cervia, Conad Pinarella, Conad Castiglione di Cervia, Conad Savio di Ravenna e Conad San Zaccaria.

Cinque strutture caritative di Cervia riceveranno gratuitamente gli alimenti della Colletta Alimentare 2020: esse li distribuiranno poi alle 390 persone assistite regolarmente dalle 5 strutture stesse.

Nella tabella seguente sono riassunti questi dati e gli esiti della Colletta Alimentare 2019, nel corso della quale a Cervia vennero raccolti 7.372 kg di prodotti alimentari vari.

Oltre ad essere in distribuzione nei punti vendita che aderiscono alla Colletta, le gift cart possono essere acquistate on line sul sito www.mygiftcard.it, dove sono già disponibili. Sarà inoltre possibile partecipare alla Colletta Alimentare facendo una spesa online sul sito www.amazon.it dall’1 al 10 dicembre e su www.esselungaacasa.it dal 21 novembre al 10 dicembre.