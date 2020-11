Si è concluso con successo il collocamento del prestito obbligazionario, denominato “Social Bond”, emesso da BANCA DI IMOLA (Gruppo La Cassa di Ravenna) in favore della Diocesi di Imola, che comprende anche, nella provincia di Ravenna, i Comuni di Bagnara di Romagna, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo, dove è operativa la Banca di Imola con propri sportelli. Questo prestito obbligazionario con finalità sociali (“Social Bond”) ha consentito, ai Clienti della Banca, di effettuare un investimento a tasso fisso e contestualmente di destinare alla Diocesi di Imola una liberalità “una tantum”, totalmente a carico di Banca di Imola. Il Presidente di Banca di Imola Spa, Giovanni Tamburini ed il Direttore Generale, Sergio Zavatti, hanno consegnato al Vescovo di Imola S.E. Mons. Giovanni Mosciatti, l’assegno di € 32.074,00 a fronte dell’importo nominale complessivamente sottoscritto dalla Clientela.

Banca di Imola, attraverso questo strumento finanziario, mette a disposizione della Diocesi di Imola risorse economiche aggiuntive ed estremamente preziose, per sostenere le molteplici attività caritative nelle quali la Diocesi è quotidianamente impegnata. Considerato il gradimento e l’apprezzamento che questo tipo di prestito obbligazionario Social Bond continua a riscuotere, Banca di Imola, raccogliendo le sollecitazioni della Clientela, ne ha prontamente attivata una nuova emissione, sottoscrivibile presso tutte le Filiali della Banca di Imola fino al 31/01/2021, con durata 60 mesi, al tasso fisso annuo lordo pari all’1,00% per i primi due anni e parametrato all’Euribor 6 mesi + 0,50% per i tre anni successivi, con cedola semestrale. Anche in questo caso la percentuale una tantum dello 0,30% sul valore nominale collocato, destinato alla Diocesi di Imola a titolo di liberalità, sarà totalmente a carico della Banca di Imola Spa.