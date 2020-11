Deco Industrie cede la piadina Loriana a Valsoia. La produzione prosegue negli stabilimenti romagnoli

DECO INDUSTRIE Soc. Coop. P.A. ha comunicato di aver siglato un accordo per la cessione del ramo d’azienda “piadina LORIANA” a Valsoia S.p.A., società di riferimento nel mercato italiano dei prodotti per l’alimentazione salutistica.

La piadina LORIANA, lanciata agli inizi degli anni ’70, vanta una presenza consolidata nel mercato italiano con un fatturato in crescita superiore ai 9 milioni di Euro. L’accordo prevede che la produzione delle piadine Loriana prosegua presso Deco Industrie negli attuali stabilimenti romagnoli, mantenendo inalterata l’esistente filiera di approvvigionamento.

È previsto che l’operazione venga perfezionata entro la fine dell’anno.

Francesco Canè, Amministratore Delegato Deco Industrie, ha dichiarato “La cessione del marchio Loriana prevede la continuità della produzione e di occupazione presso i nostri stabilimenti produttivi di Forlì, grazie ad un accordo pluriennale siglato tra le aziende. Una vera e propria partnership che ci permetterà di focalizzarci e investire sul nostro core business, aprendo al contempo nuove opportunità di sviluppo e di crescita”.

Deco Industrie – nata nel 1951 nel settore della detergenza per poi ampliarsi nel 1995 al settore alimentare – nei 5 stabilimenti dislocati in Emilia-Romagna a Bagnacavallo (RA), San Michele (RA), Forlì (FC), Bondeno (FE) e Imola (BO) – progetta, realizza e confeziona detergenti per la cura della casa e della persona e prodotti da forno, dolci e salati.