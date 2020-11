ToGether ha donato 18 monitor per computer all’Istituto Comprensivo San Pietro in Vincoli

Nei giorni scorsi ToGether – Associazione Tozzi Green ODV, ha donato 18 monitor per computer all’Istituto Comprensivo di San Pietro in Vincoli. “È un piccolo aiuto materiale – sottolinea Natalia Tozzi, vicepresidente dell’associazione –: l’emergenza Covid ha un po’ bloccato la maggioranza delle attività che avevamo messo in cantiere rivolte alle scuole, quindi ci fa piacere essere riusciti a fare questo piccolo gesto. La nostra mission è quella di promuovere la cultura ambientale e la sostenibilità, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, talvolta anche con piccole azioni ed iniziative che partono dai territori”.

“Ringraziamo davvero di cuore ToGether – le fa eco la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo, Paola Falconi -: di questi tempi il materiale digitale è davvero prezioso per le suole. Per noi questi strumenti digitali sono importantissimi. abbiamo deciso che li utilizzeremo nelle aule destinate all’inclusione, quindi per i bambini con disabilità, che hanno la necessità di usare strumenti informatici a livello didattico in maniera costruttiva e propositiva.”

Intanto, anche se la situazione sanitaria sta limitando le attività concrete di ToGether, prosegue comunque sui social la crescita di visibilità del video musicale “Mare di plastica”, promosso dall’associazione in collaborazione con la cooperativa Mousikè: protagonisti del testo della canzone e del video sono proprio i giovani studenti dell’associazione coinvolti in prima persona nel progetto.

“Appena l’emergenza della pandemia allenterà la sua morsa e tutti gli alunni potranno frequentare le lezioni in presenza – chiude Natalia Tozzi – sarà nostro obbiettivo far conoscere questa esperienza musicale a tutti gli Istituti della nostra città. Un modo innovativo per parlare della nostra terra, del nostro mare, del dovere di ognuno di noi di prendersene cura”.