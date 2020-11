“Fare Shopping fa Natale”. Parte la campagna acquisti di Cervia

Un Natale certamente diverso ci aspetta quest’anno ma forse, proprio perché differente da tutti i precedenti, ancora più importante, con il messaggio di calore e di speranza che questa festa da sempre porta con sé. Con questo spirito, ottimista e resiliente di fronte alle difficoltà legate a questo momento storico, Cervia lancia una nuova campagna di comunicazione a sostegno dei propri esercenti e di tutta la cittadinanza, che in questo lungo inverno sente la necessità di conservare momenti di normalità e serenità: attraverso un video dedicato e speciali card a tema, diffusi sui canali social della località, si invitano i cittadini allo shopping, naturalmente nel rispetto di tutte le regole per la propria e altrui sicurezza, perché quello degli acquisti in vista del Natale resti un momento di gioia per tutti, una piacevole parentesi per dedicarsi tempo di qualità, per sé stessi e per cercare i doni più belli per la propria famiglia.

Un’iniziativa fortemente voluta che rappresenta anche una mano tesa alle boutique e ai tanti negozi del centro di Cervia, di Milano Marittima e Pinarella pronti ad accogliere con l’entusiasmo di sempre chi vorrà cercare il regalo giusto, rendendo l’immancabile rituale dello shopping delle feste anche un’occasione per sostenere le attività locali.

Le vie di Cervia, Milano Marittima e Pinarella già da qualche giorno illuminate dalle stupefacenti luminarie natalizie, hanno mantenuto e implementato il fascino di sempre, mentre lo shopping in centro resta una tappa imperdibile per vivere il Natale con tutta la sua magia.

“In questo periodo particolarmente difficile, ogni azione che può giovare alla valorizzazione e promozione del nostro territorio e ogni gesto di sensibilizzazione nei confronti delle imprese e delle attività economiche riteniamo siano ancora più doverosi e necessari –dichiarano il sindaco Massimo Medri e l’assessore alle Attività Economiche Michela Brunelli.– Per questo motivo sul fronte della comunicazione, abbiamo pensato di mettere a disposizione i social istituzionali dell’amministrazione comunale per quelle attività che volessero promuovere le loro qualità e peculiarità (attraverso delle card dedicate), al fine di dare risalto alle proprie caratteristiche imprenditoriali e commerciali. Per rilanciare lo shopping, sostenere le attività, fidelizzare i clienti e riportarli ad acquistare a Cervia, ogni esercente interessato all’iniziativa potrà presentare la sua attività attraverso una foto ed una breve descrizione, che verranno poi condivise sulle pagine social del Comune di Cervia fino al 10 gennaio 2021. Riteniamo che sia un modo per supportare gli esercenti che godranno di una vetrina digitale privilegiata, ma anche per i clienti, che potranno conoscere e riscoprire le realtà economiche cervesi e ricevere informazioni in modo veloce e tecnologico. Un’iniziativa per essere vicini alle imprese del territorio e per rilanciare gli acquisti in città”.