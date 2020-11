Dopo il grande successo degli ultimi 5 anni, Ente Ceramica Faenza organizza anche quest’anno il Temporary Shop della Ceramica, il negozio temporaneo di ceramica faentina in occasione del Natale 2020, appuntamento ormai consolidato del calendario degli eventi faentini legati alla ceramica.

Quest’anno il negozio sarà aperto per tutte le festività natalizie: dal 28 novembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno 25 i ceramisti all’interno dello spazio in Via Pistocchi 16 (ex negozio Gigacer Lab, con vetrine e accesso anche su Piazza Nenni) che rappresenteranno collettivamente l’identità ceramica faentina, un’identità che prescinde quella dei singoli artigiani, artisti e botteghe. Accanto all’importante momento commerciale, il progetto promosso e organizzato da Ente Ceramica Faenza insieme al Comune di Faenza intende sottolineare proprio l’aspetto della “squadra”, dell’identità plurale dei ceramisti faentini che si presentano insieme, con la loro produzione, nel cuore della città. Questo gesto collettivo ha un valore ancora più forte quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo: il Comune di Faenza, Ente Ceramica Faenza e i ceramisti vogliono essere presenti, insieme, per dare un segnale importante che parla di bellezza, cultura e identità, anche se sembrano temi in questo momento lontani dalle necessità quotidiane dei cittadini.

Il Temporary Shop rientra nella programmazione di Buon Natale Ceramica, a cura di AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica, con eventi a tema ceramico nelle città italiane della ceramica, durante il periodo natalizio.

Ceramica artistica e artigianale di qualità, tra tradizione e contemporaneità, con tante idee per un regalo o un pensiero creativo, unico, fatto a mano a Faenza da: Fosca Boggi, Federica Bubani, Ceramica Gatti 1928, Elvira Keller, Etra Masi, Andrea Kotliarsky, Paola Laghi, Carla Lega Ceramiche d’Arte, Mabilab di Ivana Anconelli, Maestri Maiolicari Faentini di Lea Emiliani, Manifatture Sottosasso, Antonietta Mazzotti, Marta Monduzzi, Ceramica Monti di Vittoria Monti, Morena Moretti, Mirta Morigi Ceramica Contemporanea, Monica Ortelli, Fiorenza Pancino, Ifigenia Papadopulu, Liliana Ricciardelli, Studiocasalaboratorio di Maurizio Russo, Studio d’Arte Amaretti, Susanna Vassura, Laura Silvagni ‘La Vecchia Faenza’, 6243 Ceramic Studio di Lia Cavassi.

Come nel 2019, partner del progetto è l’Istituto Professionale Persolino-Strocchi di Faenza: in vendita al Temporary Shop anche i vini della cantina del “Persolino” e prodotti d’erboristeria e di cosmesi, che i ragazzi realizzano nell’ambito dell’attività didattica. Un’occasione preziosa per mettere in mostra e valorizzare le eccellenze di questa scuola e per costruire un rapporto sempre più sinergico e collaborativo con il territorio, inserendosi con la propria progettualità e i propri prodotti nel tessuto produttivo, sociale e culturale della città.

L’allestimento del negozio è stato curato da Oscar Dominguez.

Il progetto delle vetrine è stato ideato da Atelier Be, realtà di promozione e produzione in ambito artistico-culturale, che offre progettazione, comunicazione e allestimento con lo scopo di incentivare iniziative, eventi, esposizioni che promuovano creatività e capacità.

Temporary Shop della Ceramica

Negozio temporaneo di Natale della ceramica faentina un progetto di Ente Ceramica Faenza insieme al Comune di Faenza

Via Pistocchi 16 (ex negozio Gigacer Lab, con vetrine e accesso anche su Piazza Nenni)

28 novembre 2020 – 6 gennaio 2021

orari di apertura

lunedì – giovedì 10 – 12.30 / 16 – 19.30

venerdì – sabato – domenica 10 – 19.30

apertura straordinaria

8 e 24 dicembre, orario continuato 10 – 19.30

chiuso

25 e 26 dicembre

1 gennaio

Gli orari e le modalità di apertura potrebbero subire variazioni, in base alle disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Al momento in cui divulghiamo questa comunicazione, il negozio sarà chiuso la domenica e i festivi.

Per aggiornamenti www.enteceramica.it

Info info@enteceramica.it

tel. 340 86 43 613