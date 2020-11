I lavoratori in somministrazione hanno eletto i primi rappresentanti Rsu alla Interpump Hydraulics di Faenza

Il 24 novembre scorso si sono svolte le elezioni delle Rsu dei lavoratori in somministrazione nell’azienda Interpump Hydraulics Spa di Faenza. Si tratta delle prime elezioni in questa azienda per quanto riguarda i lavoratori assunti con quel tipo di contratto. L’affluenza è stata alta, infatti su 31 lavoratori aventi diritti al voto, sono andati a votare in 25, pari al 80,6%. Lo comunicano Cgil, Cisl e Uil. Le tre organizzazioni sindacali confederali, firmatarie del contratto collettivo nazionale della somministrazione, Nidil Cgil, Felsa Cisl, Uil Temp, hanno ottenuto un delegato a testa. In questo modo i lavoratori hanno espresso la loro fiducia nell’attività dei sindacati confederali, da sempre impegnati nel rafforzamento delle tutele dei lavoratori somministrati.