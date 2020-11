Forlì, la domenica del Buon Vivere guarda al “futuro femminile plurale”. Chiudono Schlein, Aprile, Marzano e Giovannini

Il Festival del Buon Vivere volge al termine e domenica (29 novembre), la giornata conclusiva, la dedica al Futuro Femminile Plurale, e come sempre è visibile da tutti, ovunque e gratuitamente, sul sito terradelbuonvivere.it/festival, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Festival e sul digitale terrestre canale 670 di Radio Studio Delta, media partner dell’evento.

Alle 11, Corrado Ravaioli ospita a Il Buon Vivere in un libro Federica Angeli, autrice di “Il Gioco di Lollo”. Una madre, una giornalista e una città, Ostia, dove si spara per le strade. È pensando proprio ai suoi bambini ancora piccoli che Federica Angeli decide di denunciare quel che ha visto una notte dal balcone di casa. A Ostia tutti tacciono, anche quella notte. Lei no, perché sa che domani i suoi figli, diventati adolescenti, potrebbero camminare per quelle vie trasformate in far west. Lollo è il maggiore e ha solo otto anni quando i suoi genitori gli annunciano che la mamma ha vinto quattro autisti come premio per un suo articolo. È invece la scorta che le è stata assegnata dopo la sua denuncia.

Alle 16 Ivonne Donegani (referente coordinamento regionale dei teatri della salute mentale) dialoga con Andreina Garella Festina Lente teatro Reggio Emilia, Maria Elena Leone teatro del mare Taranto, Francesca Sanità teatro come differenza – coordinamento compagnie fiorentine. Intervengono: Alessandro Bergonzoni autore e attore, Michele Zizzari regista, Valentina Belli coordinatrice centro diurno Ulisse, Pietro Nucera direttore Csm di Forlì e Cesena – Ausl Romagna, Paolo de Lorenzi Centro Diego Fabbri. Contrappunto musicale di Paolo Benedetti, chitarrista.

L’incontro fra l’arte teatrale, la lotta allo stigma, la percezione sociale della malattia mentale e la ricerca nel campo della riabilitazione e dei percorsi di inclusione hanno dato vita ad un coordinamento delle esperienze teatrali dei Dipartimenti di Salute Mentale della Regione Emilia Romagna. Attraverso i teatri della salute mentale è stato possibile iniziare un’importante azione culturale che ha favorito la costruzione di un terreno comune e di co-progettazione fra ‘il sanitario’ e ‘il culturale. L’incontro si svilupperà, a partire dall’esperienza di Forlì, con un dialogo con tre registe ed interventi di attori e protagonisti di questa esperienza.

Alle 18 nel salotto dedicato al tema “Un’idea di futuro” Sabika Shah Povia dialoga con Elly Schlein (vice Presidente dell’Emilia-Romagna) di Italia, Europa e di futuro dal punto di vista di chi, concretamente, sta cercando di farne “luoghi” più equi.

Alle 20.30 il Festival del Buon Vivere chiude l’edizione 2020 con l’incontro “Futuro Femminile Plurale”, condotto da Marianna Aprile, con la filosofa Michela Marzano, l’economista Enrico Giovannini e il capo Economia del Corriere della Sera Nicola Saldutti.

Il Festival del Buon Vivere è promosso dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Cooperhub, con il patrocinio e in collaborazione con il Comune di Forlì e con il patrocinio dell’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, della Regione Emilia-Romagna, del Campus di Forlì e dell’Ufficio Scolastico Regionale.