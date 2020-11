Da martedì 1° dicembre i mercati contadini di Ravenna tornano ciascuno nella propria sede

Da domani, martedì 1 dicembre, i mercati contadini di piazza Della Resistenza, viale Farini e piazzale Marinai d’Italia, che erano stati unificati e si stavano svolgendo nel parco Celso Strocchi, in via Ugo Foscolo, in seguito all’emergenza da covid-19, tornano ognuno nella propria sede. Lo ha stabilito un’ordinanza del sindaco di Ravenna.

Il primo che si svolgerà nella collocazione consueta è quello di viale Farini previsto, appunto, il martedì, dalle 14 alle 18; successivamente torneranno nella stessa collocazione quello di piazza Della Resistenza (giovedì) e quello di piazzale Marinai d’Italia a Marina (lunedì). Tutti i mercati rispetteranno le misure anticovid-19 con la perimetrazione, la diversificazione degli accessi in entrata e in uscita e la sorveglianza, con il coordinamento della Polizia locale, da parte di associazioni di volontariato o di volontari singoli, per mantenere il distanziamento ed evitare assembramenti.

L’amministrazione, come si legge nella nota del comune, sentite le associazioni di categoria sta facendo in modo che possano tornare alla normalità le attività di vendita che si svolgono sul territorio comunale pur con la necessaria cautela e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza.