Giovedì 3 dicembre incontro pubblico online per la presentazione del Report 2020 delle CAB

Giovedì 3 dicembre è in programma l’incontro pubblico online per la presentazione del Report 2020 delle CAB. Le Cooperative Agricole Braccianti della provincia di Ravenna (CAB) confermano il loro importante contributo all’agricoltura italiana e la straordinarietà mondiale del loro modello. La più grande realtà agricola del Paese non intende rinunciare al fondamentale confronto con la comunità nonostante la pandemia.

All’iniziativa, coordinata da Emilio Gelosi, responsabile comunicazione di Legacoop Romagna, porterà i saluti Michele De Pascale, presidente della Provincia di Ravenna, presenterà il Report Aldo Zoppo dell’area consulenza di Federcoop Romagna, interverranno Stefano Patrizi, presidente di Promosagri, Alessio Mammi, assessore regionale all’agricoltura, Cristian Maretti, presidente nazionale di Legacoop Agroalimentare, Paolo De Castro parlamentare europeo, e concluderà Mario Mazzotti, presidente di Legacoop Romagna.

Per partecipare è necessario registrarsi a questo indirizzo https://legacoopromagna.it/report2020/ .