Rapporto sulla qualità della vita in Italia 2020 di Italia Oggi, su cui ha inciso il Covid: Ravenna è al 51° posto, guadagna 6 posizioni

L’annuale Rapporto sulla Qualità della Vita in Italia – il 22° della serie – stilato da Italia Oggi in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma e Cattolica Assicurazioni incorona in cima alla classifica la provincia di Pordenone (cui viene assegnato punteggio 1.000) che scalza dal primo posto Trento (885 punti). Anno scorso le posizioni erano invertite. Al terzo posto abbiamo Vicenza (878 punti). Fra le prime dieci, seguono Padova, Ascoli Piceno, Verona, Treviso, Bolzano, Udine e Siena.

Ravenna guadagna qualche posizione rispetto al 2019 e si colloca al 51° posto con 577 punti. Anno scorso era al 57° gradino della classifica. La prima provincia della nostra regione è Bologna che figura al 27° posto (era al 13°), seguita da Forlì-Cesena al 29° (che perde 8 posti), tonfo per Modena che passa al 34° posto (era al 15°), Reggio Emilia è al 38° (era al 25°), Parma è al 39° (era al 20°), Ferrara è 46^ (guadagna 6 posizioni come Ravenna), Rimini è solo 68^ (perde 18 posizioni), Piacenza è addirittura 73^ (e perde 41 posizioni). Quindi Ravenna si colloca circa a metà della lista in Italia e terz’ultima in regione, sotto di noi in classifica solo Rimini e Piacenza.

Quest’anno il Rapporto ha risentito molto dell’impatto della pandemia sulla qualità della vita nelle varie province. E questo impatto ha in parte stravolto le tradizionali posizioni di classifica. Così nelle posizioni di vertice troviamo città ‘nuove’ come Ascoli Piceno e Siena, ma anche Fermo, Rovigo o L’Aquila. Mentre città che erano sempre nella parte alta della classifica hanno perduto posizioni. Per esempio Sondrio è passata dal 3° al 28°, Belluno dal 5° al 19°, Milano dal 29° al 45°, Bergamo dal 26° al 40°, Lodi dal 43° all’80°.

Le regioni più colpite dalla pandemia sono state più penalizzate, fra queste anche l’Emilia-Romagna. Da qui anche la perdita di molte posizioni delle città emiliano-romagnole. Solo due città della nostra regione – Ravenna e Ferrara, le meno colpite dalla prima ondata – hanno guadagnato sei posizioni rispetto all’anno scorso, tutte le altre sono andate indietro.