Lugo, dal 2 dicembre il mercato del mercoledì torna nei consueti spazi del centro storico

A seguito dell’ordinanza regionale del 27 novembre, a Lugo il 2 dicembre riprende il mercato settimanale del mercoledì con la sua modalità ordinaria. Da questa settimana torneranno quindi gli operatori alimentari ed extra-alimentari nei tradizionali spazi del centro storico. La recente ordinanza regionale non prevede più l’obbligo di un apposito piano per lo svolgimento dei mercati con l’obbligo della sorveglianza di accessi e uscite, permettendone quindi lo svolgimento, ma mantenendo tutte le altre disposizioni e misure di mitigazione del rischio Covid-19. Nel corso del mercato del mercoledì saranno quindi presenti operatori volontari della Protezione Civile, che vigileranno per evitare assembramenti.

Dal comune ricordano di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro dalle altre persone e l’obbligo di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale.