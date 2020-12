Molino Spadoni protagonista in una trasmissione tv israeliana. Un episodio registrato al Mercato Coperto di Ravenna

Presente nel comparto dal 1921, Molino Spadoni guida la leadership nel mercato delle farine speciali e delle miscele per uso domestico, concentrando i propri investimenti soprattutto nel mercato italiano, ma solidifica nuove strategie per far crescere il proprio presidio internazionale.

“Mercati trainanti per Molino Spadoni sono l’Europa, il Medio Oriente, l’Oceania e gli Stati Uniti (in queste quattro aree, il Gruppo realizza oltre l’80% delle vendite del canale estero) dimostrando una forte vocazione internazionale, tanto che l’export rappresenta il 25% circa del suo fatturato – spiegano dalla società con sede a Coccolia – . Oggi l’impresa ravennate esporta soprattutto nel canale Food Service, ma punta a espandersi anche nella GDO. Fra le referenze più esportate ci sono le farine, le palline surgelate di pizza (impasto base) e la pasta secca senza glutine. Molino Spadoni si posiziona così come uno dei principali esportatori italiani di farine speciali a destinazione d’uso”.

Uno dei paesi obiettivo verso cui Molino Spadoni sta concentrando il proprio presidio è Israele, dove oggi si presenta ai consumatori attraverso la TV nazionale, grazie a un’operazione di product placement: le sue farine sono infatti protagoniste nel nuovo format televisivo internazionale condotto da Nadia Ellis, la prima host vegana di cucina italiana nella nazione mediorientale – “Nadia Ellis the Vegan Italian Chef”.

Il programma, che celebra la gastronomia italiana vegana e racconta ricette, prodotti, territorio, cultura e tradizioni delle nostre regioni, è trasmesso in prima tv dal 27 novembre 2020 dal primo network televisivo israeliano, Ananey Communications Food Channel, sui canali primari: Travel Channel, Food Channel e piattaforme connesse come Partners, Goodiz, YES, HOT e Youtube Israele. Uno degli episodi, che hanno cadenza settimanale, è stato registrato al Mercato Coperto di Ravenna, il cui allestimento e i cui servizi di ristorazione sono curati da Molino Spadoni e sarà on air proprio in prossimità del prossimo Natale.