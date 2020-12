acquistiAMOlocale: parte anche in provincia di Ravenna la campagna di Confartigianato

Confartigianato Emilia Romagna ha voluto dedicare questo periodo di fine anno, incentrato sulle feste e sulla convivialità, ad una campagna a favore dell’acquisto locale per il sostegno alle imprese del territorio.

“Per noi, in questo momento drammatico per l’economia di molte aziende, si tratta di un’azione concreta a sostegno delle aziende locali – ha detto Tiziano Samorè, Segretario provinciale di Confartigianato – con la quale vorremmo far comprendere a cittadini e consumatori, l’importanza di comprare i prodotti del territorio. Sono le piccole e medie imprese dell’artigianato e del commercio, a rappresentare il maggior numero di opportunità occupazionali, a tenere vivi, gradevoli e sicuri, con la loro presenza, le nostre città ed i nostri centri storici. E a salvaguardare mestieri, peculiarità e tradizioni che si perdono nei secoli della nostra storia. Tutto questo va tenuto in debita considerazione, anche quando decidiamo cosa, come e dove, fare i nostri acquisti. Soprattutto in questo periodo”.

“I protocolli sanitari che le aziende applicano da mesi con la massima attenzione- aggiunge il segretario -, garantiscono la possibilità di fare acquisiti sicuri. Molte imprese si sono organizzate, anche facendo rete tra loro, la consegna a domicilio degli acquisti. Confartigianato della provincia di Ravenna lancia quindi il messaggio forte #acquistiAMOlocale: questo è il tempo di acquistare i prodotti locali, di valorizzare il territorio, di sostenere le nostre imprese”.