“Natale con i Tuoi”, online la piattaforma di CNA Ravenna per promuovere le imprese locali e favorire gli acquisti durante le feste

Il 2020, ormai è evidente, è un anno davvero particolare. Ancora oggi, arrivati ormai a pochi giorni dalle festività natalizie dopo quasi un anno di difficoltà e incertezze dovute alla pandemia, non è chiaro se e come le imprese potranno tornare ad accogliere vecchi e nuovi clienti e proporre i loro prodotti e servizi come in precedenza. Stiamo per vivere un Natale senza precedenti, con una serie di misure e provvedimenti che condizioneranno gli spostamenti ma anche e soprattutto gli acquisti e i consumi. In questo quadro così complesso le piccole imprese rischiano di pagare un conto davvero salato.

CNA Ravenna, per sostenere anche in questa occasione le imprese del territorio, ha lanciato “Natale con i Tuoi”, una vetrina online a disposizione di tutti gli Associati, dove artigiani, imprenditori e professionisti possono presentare i propri prodotti e servizi, le eccellenze delle loro creazioni e delle loro attività.

“Natale con i Tuoi nasce dall’intenzione di CNA Ravenna di dare un aiuto concreto alle piccole imprese del territorio” afferma Pierpaolo Burioli, presidente della CNA di Ravenna. “Quello delle festività natalizie è sempre stato un periodo molto proficuo per le nostre imprese. I tanti eventi, anche organizzati dalla nostra Associazione, come i capanni e i mercatini di Natale nelle città, le mostre e le esposizioni dell’artigianato e le tante altre occasioni di incontro davano una grande visibilità al lavoro di artigiani e imprenditori. Tutte queste iniziative sono, purtroppo, rimandate a tempi migliori, ma nel frattempo servono interventi straordinari a sostegno di tutte le imprese”.

“Natale con i Tuoi – prosegue Massimo Mazzavillani, direttore della CNA di Ravenna – ha l’obiettivo di supportare le imprese nella relazione con i propri clienti, storici o nuovi, e di recuperare buona parte delle occasioni di promozione e vendita perse a causa della pandemia. Con questa iniziativa vogliamo incentivare gli acquisti consapevoli, di qualità, ideati e realizzati da imprese e artigiani del nostro territorio. Per farlo abbiamo messo a disposizione dei nostri Associati, gratuitamente per tutto il mese di dicembre, la nostra piattaforma Imprese CNA Ravenna, arricchita per l’occasione dalla sezione speciale “Natale con i Tuoi”.

La presenza sul web aiuta a far conoscere in maniera sempre più veloce ed immediata la propria attività. Aiuta a far conoscere i propri prodotti e i propri servizi. Supporta i potenziali clienti a trovare nuove occasioni di acquisto. Imprese CNA Ravenna è la più grande piazza digitale dove conoscere ed acquistare dalle imprese associate a CNA. È la piazza dove “passeggiare virtualmente” tra le vetrine di migliaia di imprese ed ammirare i prodotti e i servizi, le eccellenze e la grande cura e qualità che le imprese CNA mettono nelle loro creazioni e attività. È uno strumento semplice, utile ed efficace per promuovere la propria attività, un canale in più per raggiungere nuovi clienti. La piattaforma raccoglie le promozioni proposte dalle imprese associate, che in questo modo presentano i loro prodotti e servizi in uno spazio raggiungibile da tutti e di facile navigazione.

Conoscere le promozioni attive e usufruirne è molto semplice: su www.impresecnaravenna.it, in homepage, si trova la sezione “promozioni”. Al suo interno, cliccando su “Natale con i Tuoi – Speciale Natale 2020”, è disponibile l’elenco di tutte le imprese che hanno aderito all’iniziativa e una breve anteprima della promozione proposta. Sarà sufficiente cliccare sull’anteprima per aprire il dettaglio della promozione e conoscere l’impresa, la sua attività e la scontistica che propone. All’interno si trovano anche tutti i dettagli per contattare l’azienda e il coupon da scaricare per usufruire della promozione, oltre a informazioni aggiuntive, foto dei prodotti e molto altro.

La piattaforma “Natale con i Tuoi” si aggiorna costantemente: è ancora possibile proporre le proprie promozioni e offerte contattando l’Ufficio Marketing CNA allo 0544 298511.