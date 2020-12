CNA Ravenna. Seminario tecnico dedicato alle imprese settore sanità dal titolo “Un abito su misura per la sicurezza”

Si terrà sabato 12 dicembre, dalle ore 10 alle 12, in videoconferenza, il seminario tecnico di aggiornamento dedicato alle imprese del settore della sanità, dal titolo “Un abito su misura per la sicurezza”. Il formatore di questo webinar sarà Daniele Dondarini, Fisico sanitario esperto di normative in ambito sanitario e dei dispositivi medici.

In accordo con il Governo il 14/3/2020, sindacati ed imprese hanno firmato un protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da Sars-Cov-2 e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. Il protocollo è stato integrato il 24/4/2020 e da allora deve essere applicato anche in tutte le strutture di ambito sanitario (ambulatori e studi professionali, cliniche e strutture di assistenza) così come presso tutti gli erogatori di dispositivi medici su misura (odontotecnici, ottici, audioprotesisti). Questo ha determinato la necessità di costruire un “abito su misura” per ognuno di questi operatori, traducendo le misure in specifiche le procedure interne. Le misure anti contagio personalizzate dovevano essere redatte come aggiornamento al documento dei rischi per la sicurezza (DVR) ed originare procedure interne con ricadute sulla gestione privacy che avrebbero dovuto essere operative già da maggio 2020. In questo webinar richiameremo le misure che dovevano essere applicate, con esempi specifici di “personalizzazione”, al fine di fare il punto su una materia che è già soggetta a controlli e potrà vedere l’accesso presso aziende e studi del personale di vigilanza a livello territoriale.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, iscrizione obbligatoria al link https://protocollianticontagio-studi.eventbrite.it

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Ravenna e di Assicoop Romagna Futura UnipolSai.