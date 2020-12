Venerdì 11 dicembre in diretta web il seminario Qualità e Sostenibilità dalla Fondazione Multifor di Forlì

“Qualità e Sostenibilità” è il tema del seminario di studio online, organizzato dalla Fondazione Multifor di Forlì, in programma venerdì 11 dicembre alle ore 15. Il webinar è rivolto ai giovani neo laureati, in tirocinio tramite Multifor alle imprese associate, al polo universitario locale e alle istituzioni economiche del territorio e ha lo scopo di approfondire quali risorse, quali competenze, quali investimenti siano necessari per concretizzare un nuovo paradigma dello sviluppo nel nostro territorio, basandosi sul binomio: “Qualità – Sostenibilità”.

Questa iniziativa si inserisce nelle attività che Multifor sviluppa verso i giovani neo-laureati del Polo universitario forlivese, come la piattaforma operativa “Crescita professionale”, nata per facilitare il rapporto scuola-impresa-lavoro, cercando di attrarre risorse e competenze fresche nelle imprese del territorio.

Il seminario – realizzato via web con StreamYard – verrà trasmesso in diretta sul sito della Fondazione Multifor (www.multifor.it) e sulla pagina Facebook (Multifor Fondazione) e prevede gli interventi di: Guido Caselli, Direttore del Centro Studi di Unioncamere Emilia Romagna; Paolo Venturi, Direttore di Aiccon – Centro Studi promosso da UNIBO, cooperazione e non profit; Barbara Petracci, docente di finanza aziendale e coordinatrice del corso di Laurea in Management della Economia Sociale Campus di Forlì, area economia; Doriana Togni di LibrAzione e Andrea Benassi dirigente del Gruppo Bancario Iccrea Banca – La Bcc.

La conclusione del seminario è prevista per le 16.30, sarà possibile inviare domande tramite la piattaforma web.

La Fondazione Multifor prosegue oggi l’iniziativa avviata nel 2001, su impulso del sistema di banche locali cooperative La BCC – ICCREA e delle più importanti Associazioni di impresa del territorio forlivese, per favorire il dialogo e la collaborazione fra il sistema scolastico universitario e l’economia locale.