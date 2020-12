Ravenna, il 12 e il 19 dicembre il mercato di via Sighinolfi-piazza Zaccagnini resta aperto fino alle 18

Sabato 12 dicembre e sabato 19 dicembre, il mercato di via Sighinolfi-piazza Zaccagnini a Ravenna rimarrà aperto fino alle 18. È quanto stabilito dall’ordinanza del sindaco Michele de Pascale che ha accolto la richiesta delle associazioni di categoria con la finalità sia di agevolare gli operatori del settore del commercio su area pubblica in un momento particolarmente difficile a causa dello stato di emergenza sanitaria da covid-19, sia per favorire gli acquisti di Natale da parte del pubblico, evitando affollamenti grazie, appunto, all’estensione dell’orario di apertura. Saranno rispettate tutte le misure anticovid individuate dal protocollo approvato dall’ordinanza regionale.