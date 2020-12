Il Capitolo Maioliche di Faenza primo in Emilia-Romagna

Si è svolta regolarmente, anche venerdì scorso, con collegamento in videochat sulla piattaforma Zoom la riunione settimanale del Capitolo BNI Maioliche di Faenza.

BNI (Business Network International), spiegano gli stessi, “è l’organizzazione che segna il maggior successo nello scambio di referenze e si basa sulla condivisione dei valori della affidabilità, della serietà e della profittabilità, secondo il principio del “givers gain” (dare per ricevere)”.

Il gruppo di imprenditori faentino si è ritrovato alle 7.15 del mattino insieme ad altri 12 ospiti (provenienti da tutta Italia) per scambiarsi le referenze e fare business.

Nel mese di novembre Faenza è salita all’11° posto in Italia su 373 capitoli.

Il Capitolo Maioliche, avanzano, risulta “primo nella regione Emilia-Romagna e per la prima volta dalla sua nascita ha superato il gruppo bolognese del Pareto. Un risultato eccellente, frutto del lavoro dei singoli imprenditori che hanno scambiato oltre 1200 referenze e fatto business per quasi 800.000 euro solo nel 2020 (il totale dal 2016, anno di nascita è di € 4.298.000).Questi risultati verranno illustrati in una conferenza stampa in programma martedì mattina presso la Residenza municipale di Faenza di cui vi invieremo invito nella giornata di lunedì. Un particolare plauso dalla Presidente Laura Emiliani ad Emanuela Cantagalli miglior networker del mese di novembre sia per referenze date che per aver generato affari ai membri del gruppo”.

Per partecipare ad una riunione e per ulteriori informazioni è attiva la pagina facebook: https://www.facebook.com/bnimaiolichefaenza/