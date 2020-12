Lugo Terminal avvia nuovo collegamento ferroviario intermodale tra Parma e Giovinazzo (Bari) con Ferrotramviaria,

Nuova collaborazione tra Lugo Terminal SpA e Ferrotramviaria SpA permetterà di inaugurare l’11 gennaio 2021 un nuovo collegamento ferroviario intermodale tra Parma e Giovinazzo (Bari) con sosta commerciale a Lugo. La notizia è stata ufficializzata nei giorni scorsi.

L’obiettivo è quello di sostituire il trasporto pesante su gomma con la rotaia, come l’Europa chiede di fare nei prossimi anni per abbattere le immissioni in atmosfera di polveri sottili e Co2. Un obiettivo che è nelle corde di Lugo Terminal Spa, che ha un suo polo logistico a Giovinazzo, il Giovinazzo terminal appunto, punto strategico per la distribuzione delle merci in tutto il sud Italia, con Grecia, Turchia e più in generale con i Paesi balcanici.

Per questo la società lughese ha sottoscritto un accordo con Ferrotranviaria Spa, per attivare un nuovo collegamento ferroviario in grado di raggiungere con maggiore incisività anche le aree interne del barese oltre che del meridione.

Secondo gli accordi la frequenza dei convogli settimanali in arrivo e partenza dal polo logistico pugliese a disposizione della Ferrotranviaria sarà per 3 volte a settimana per arrivare a 6 entro giugno del 2021. I convogli saranno in grado di trasportare container di tutte le dimensioni, semirimorchi e casse mobili.

L’accordo tra le due società andrà a rafforzare la direttrice adriatica contribuendo sostanzialmente al trasporto verde togliendo dalla strada quasi 15mila camion l’anno per un risparmio di agenti inquinanti emessi nell’aria di oltre 9mila tonnellate.