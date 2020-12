N.S.C. di Ravenna fornisce ai propri iscritti assistenza fiscale grazie alla convenzione con Caf ACLI 

Lunedì 14 dicembre, all’interno della Caf ACLI di via Galilei a Ravenna, è stata sottoscritta una convenzione tra il Segretario Provinciale Nuovo Sindacato Carabinieri, Giovanni Morgese, e il presidente di ACLI Servizi Ravenna s.r.l., Claudio Cavalcoli, riproponendosi di proporla anche a livello sia regionale sia nazionale.

“Un nuovo e importante tassello è stato aggiunto dalla Segreteria provinciale del Nuovo Sindacato Carabinieri grazie all’accordo raggiunto con la mediazione del Segretario Regionale delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (A.C.L.I.) Walter Raspa – dichiara Morgese -. La stipula della convezione con ACLI Servizi Ravenna s.r.l. rappresentata dal presidente Claudio Cavalcoli, lancia ancor di più a pieno titolo l’associazione sindacale militare, NSC, quale vera e propria entità interlocutrice, rappresentativa in termini collettivi, sul territorio di pertinenza, da parte di istituzioni, servizi e altre realtà commerciali o aziendali. Il Caf Acli, giunge così ad offrire i propri qualificati servizi di assistenza fiscale ai Carabinieri iscritti nel NSC, a condizioni economiche vantaggiose.”

Conclude Morgese: “il Sindacato militare vuole, può e deve conseguire, in ogni direzione, il maggiore benessere e la migliore tutela e garanzia dei leciti interessi degli iscritti. Per il futuro, sono in atto iniziative e progetti per la realizzazione di ulteriori interessanti convenzioni”.