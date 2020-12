Faenza. Il Centro Le Cicogne festeggia il Natale: concorso a premi, sorprese, gadget in omaggio ai clienti e laboratori per bimbi

A Faenza, il Centro Le Cicogne ha deciso di organizzare una serie di eventi per i propri clienti, sia adulti che bambini, in questo periodo di avvicinamento alle festività natalizie.

Si parte con il classico concorso a premi, per la prima volta in “Edizione natalizia”: fino al 31 dicembre, per ogni acquisto effettuato in qualsiasi negozio del Centro, gli avventori riceveranno un coupon da compilare e imbucare nell’apposita urna. Ben 12 i premi in palio: spicca il primo, novità assoluta per Le Cicogne, consistente in buoni spesa del valore totale di 1.000€. L’estrazione dei vincitori avverrà entro il 27 gennaio 2021.

Si continua poi in galleria con un gioco di carte del tutto particolari: chiunque può partecipare, in maniera gratuita, pescando una carta dal mazzo e ottenendo in cambio un simpatico gadget in omaggio.

Inoltre, per i più piccoli, il Centro ha organizzato una serie di laboratori online, curati da Anna Maria Taroni, arteterapeuta, e Solletico Animazione. Ogni pomeriggio infatti, alle 16.30, fino al 24 dicembre compreso, appuntamento fisso sulla pagina Facebook del Centro con un laboratorio creativo natalizio che appassionerà bimbi e genitori.

Infine, i clienti hanno la possibilità si sostenere lo IOR – Istituto Oncologico Romagnolo – presente in galleria tutti i pomeriggi fino al 23 dicembre compreso, esclusi festivi e prefestivi, con un banchetto per la preparazione dei pacchetti regalo.