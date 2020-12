Ravenna. Rinnovate cariche dell’ente bilaterale terziario: Claudia Lugaresi la nuova presidente

L’Assemblea dell’Ente Bilaterale del Terziario, della distribuzione e dei servizi della provincia di Ravenna, nella seduta del 15 dicembre, ha proceduto, come statutariamente previsto, al rinnovo delle cariche per il quadriennio 2020/2024.

Nel ruolo di Presidente è stata eletta con voto unanime Claudia Lugaresi, Segretario provinciale Uiltucs UIL, alla Vice Presidenza è stata eletta Tiziana Montuschi, Responsabile Ufficio Paghe Confcommercio – imprese per l’Italia Ravenna.

Il nuovo Comitato di presidenza nominato dall’Assemblea è composto oltre che dal Presidente e Vice Presidente, da Massimiliano Bellini e Fabrizio Boschetti in rappresentanza di Confcommercio, Cinzia Folli per Filcams CGIL e Gianluca Bagnolini per Fisascat Cisl.

Sono membri del Collegio sindacale, oltre al Presidente Dr. Nicola Xella, Dott.ssa Eugenia Bianchi e Dott.ssa Cristina Lega. L’Ente è costituito sin dal 1997 in osservanza delle disposizioni previste dal CCNL Terziario, tra la Confcommercio della provincia di Ravenna e le rappresentanze sindacali di categoria dei lavoratori. Ha sviluppato in questi anni le sue attività, come supporto alla formazione professionale e sostegno al reddito dei lavoratori e aziende, a favore di un numero sempre crescente di iscritti.

L’impegno del Gruppo Dirigente é quello di proseguire il lavoro svolto in precedenza e di essere sempre più vicino alle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori rappresentati soprattutto in questo periodo di estrema complessità e delicatezza per il tessuto economico del territorio.

L’Ente Bilaterale del Terziario ha sede a Ravenna in via Roma n.102, la Segreteria è seguita dalla Coordinatrice operativa ed amministrativa Sabrina Miccoli– tel. 0544 515627– email: info@ebt.ra.it sito internet www.ebt.ra.it