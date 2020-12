Regione Emilia-Romagna. Patto lavoro e clima, le priorità di Alleanza delle Cooperative

Maggiore impegno nella sanità territoriale e domiciliare, Tavolo dei lavori sociali con la cooperazione sociale come attore di primo piano, politiche di riequilibrio tra centro e periferia con un ruolo attivo delle cooperative di comunità, investimenti in formazione e riqualificazione dei lavoratori incentivando i workers buyout. E ancora: sostegno alla filiera agroalimentare e rilancio della collaborazione pubblico-privato nella gestione dei servizi.

Sono alcune delle priorità che l’Alleanza Cooperative dell’Emilia-Romagna ha condiviso con la Regione e che sono state inserite nel Patto per il Lavoro e per il Clima, frutto di un confronto costruttivo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda Onu 2030.

“La pandemia ha provocato e provoca lutti e ferite profonde – commentano Giovanni Monti, Massimo Mota e Francesco Milza per l’Alleanza delle Cooperative dell’Emilia-Romagna –. Le solitudini si sono accentuate, ma, anche con il contributo della cooperazione, si è rafforzato un tessuto fatto di solidarietà e di presa in carico delle persone più fragili con un ruolo forte della cooperazione sociale. L’Emilia-Romagna si è confermata una società ricca di risorse umane e capace di rilanciare la coesione sociale. Ora bisogna porre le basi per un nuovo sviluppo e per nuove, concrete possibilità di lavoro e far sì che dal Patto si creino nuove e più evolute sinergie tra pubblico e privato”.

“Il Patto per il lavoro e il clima – proseguono Monti, Milza e Mota – parte da questa situazione per investire su un futuro fatto di innovazione nella sostenibilità, qualità dei lavori, coesione sociale, rispetto dei diritti di tutte le persone. I nodi che abbiamo di fronte sono tanti e difficili da districare. Possiamo farlo con più rapidità e efficacia se agiamo coralmente e convergendo su obiettivi comuni. Ecco perché abbiamo contribuito alla stesura del Patto e perché lo condividiamo”.