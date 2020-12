Il brand di abbigliamento ravennate LAB84 si fa in tre e punta dritto allo sport “made in Romagna”

Rotta decisa sullo sport romagnolo per LAB84. Il brand di abbigliamento ravennate, nato nel 2011 che vanta 10 negozi in tutta la Romagna, affiancherà e supporterà gli atleti di casa Alessia Polieri,Thomas Baldassarri e Samuele Cavalieri.

Dal nuoto agonistico alle due ruote motorizzate iridate passando, quindi, per il pianeta tricolore del kart. Se per la nuotatrice di Imola Alessia Polieri si tratta di un percorso praticamente parallelo a quello che metterà in palio il pass di qualificazione azzurro per i Giochi Olimpici di Tokyo 2021, dopo la partecipazione alla kermesse dei cinque cerchi di Rio 2016, per Samuele Cavalieri il 2021 sarà l’anno della conferma nel circus motoristico mondiale. I due round nel campionato del mondo Superbike ed il secondo posto assoluto nel CIV, in sella alla Ducati, gli hanno puntato addosso i riflettori suscitando le attenzioni delle principali case della specialità. Ancora qualche settimana poi le riserve sul futuro del campione di Lido degli Estensi saranno sciolte. Non meno importante l’ascesa del lughese Thomas Baldassarri nello scenario italiano di kart. Il dodicenne è pronto alla nuova avventura nella categoria X30 Junior del Campionato Italiano ACI Karting, oltre ad alcune tappe della IAME Series ed altri prestigiosi trofei, per confermare tutte quelle credenziali qualitative che gli hanno garantito gli applausi del pubblico e degli addetti ai lavori.

Polieri, Baldassarri e Cavalieri saranno i primi tre nuovi testimonial del brand LAB84 in nome di un progetto “made in Romagna” che rappresenta un fondamentale punto di partenza nel progetto di sviluppo e potenziamento nazionale dell’immagine del marchio di abbigliamento casual di Ravenna. Sono, infatti, in cantiere per l’inizio del 2021 altre importanti collaborazioni con nomi noti del mondo dello sport, musica e spettacolo italiani.