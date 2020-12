Massa Lombarda, votazione Rsu alla Smurfit Kappa: Ugl primo sindacato

Votazioni allo stabilimento di Massa Lombarda della multinazionale Smurfit Kappa, leader del packaging a base carta con 46mila dipendenti nel mondo e un fatturato di 9 miliardi nel 2019. Nel polo romagnolo dedicato all’innovazione nella produzione di imballi per l’e-commerce il 6 dicembre scorso sono stati chiamati al voto per le elezioni delle Rsu ed Rls 187 lavoratori .

A scrutinio avvenuto (hanno votato in 143, voti validi 126) le urne hanno decretato la vittoria del sindacato Ugl, prima sigla in fabbrica per numero di preferenze. Ed è stato eletto nel duplice ruolo di Rsu ed Rls Roberto Pasqua , segretario provinciale Ugl Ravenna federazione Carta e stampa.

Soddisfazione per l’avvenuta nomina ha espresso Filippo Lo Giudice, segretario Utl dell’Ugl di Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna, che ha commentato: “Salutiamo questa importante elezione con il massimo gradimento, a dimostrazione che i lavoratori premiano sempre i sindacalisti che tutelano al meglio i loro diritti. Adesso, contribuiremo a rendere sempre più armoniose le attività lavorative in fabbrica all’interno di questo polo dell’innovazione per il packaging green di Massa Lombarda. L’Ugl è pronta”