Presentato il Rendiconto Sociale 2019 dell’INPS dell’Emilia-Romagna

Oggi 18 dicembre si è svolta la presentazione del Rendiconto Sociale 2019 dell’INPS dell’Emilia-Romagna. L’evento, che si ripropone tutti gli anni, rappresenta lo strumento per dare voce alle specificità territoriali e le notevoli differenze locali dal punto di vista socio-economico. L’evento si è svolto “a distanza”. Dopo l’apertura dei lavori del Vicepresidente del Comitato regionale, Lorenzo Tosini, il Presidente del Comitato regionale, Enzo Santolini si è soffermato nel suo intervento sulla capacità dell’INPS, grazie all’enorme mole di dati di cui dispone, di fornire una raffigurazione estremamente articolata del Paese e delle singole comunità territoriali, sul piano economico, sociale, produttivo, sanitario e sulle condizioni delle persone, delle famiglie e delle imprese.

Il Direttore regionale, Elio Rivezzi ha quindi illustrato i dati del Rendiconto sociale 2019, ponendo l’accento sulla necessità di fornire anche informazioni, in una apposita sezione di approfondimento, sulle attività legate alle prestazioni c.d. “Covid-19” fornite nel corso del 2020, nella consapevolezza di non poter ignorare un quadro socio-economico profondamente mutato rispetto al 2019. A seguire, sono intervenuti Debora Serracchiani, Presidente XI Commissione parlamentare Lavoro pubblico e privato. Vincenzo Colla, Assessore allo Sviluppo economico e Lavoro della Regione Emilia-Romagna, Maria Luisa Gnecchi, Vice-Presidente del Consiglio d’Amministrazione INPS.

In particolare, l’on. Serracchiani ha evidenziato come i numeri esposti dai relatori che l’hanno preceduta testimoniano l’impegno per far fronte ad una mole di lavoro che non ha precedenti e l’enorme contributo dato da INPS in un momento così difficile per il nostro Paese. Sicuramente, la “fotografia” che emerge dall’analisi effettuata consente decisioni sempre più mirate in tema di welfare e politiche attive del lavoro.

L’Assessore Colla si è associato nel riconoscimento dell’importanza di poter disporre e diffondere dati che promuovano la cultura del “valore pubblico” e considera il Rendiconto sociale una iniziativa di trasparenza che mette in luce l’operato del più grande istituto pubblico europeo. Ribadisce, quindi, nel suo intervento l’importanza di conoscere e analizzare i dati, non solo per capire l’impatto che le diverse misure di protezione sociale hanno avuto, ma anche per programmare la ripresa e progettare interventi per creare lavoro e imprese di qualità. Ha concluso i lavori il Presidente Nazionale del CIV, Guglielmo Loy.

Interessanti in particolare i dati sulle prestazioni erogate in Emilia-Romagna in relazione al Covid e riassunte nella tabella che segue.

IL RENDICONTO: Abstract Presentazione Rendiconto Sociale Emilia Romagna