Proseguono le visite guidate in città a tema dantesco con Ravenna Incoming

Nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nei DCPM governativi, e in attesa di conoscere le regole relative alle imminenti festività, Ravenna Incoming prosegue nella sua attività di promozione della città, grazie a una serie di visite guidate che si svolgono in assoluta sicurezza. Innanzitutto, proseguono le visite guidate “Scopri Ravenna – 2 passi in città”, in programma ogni sabato alle ore 15 e domenica alle ore 11. Una piacevole passeggiata lungo le principali vie del centro storico di Ravenna, alla scoperta degli angoli più suggestivi e meno noti, di personaggi famosi, aneddoti, leggende, enogastronomia, street art.

In occasione delle festività, dal 27 dicembre al 6 gennaio, il calendario di “Scopri Ravenna” si arricchisce con appuntamenti giornalieri alle ore 11 e alle 15: in ogni visita verrà trattato un argomento diverso, per accompagnare il visitatore a scoprire diverse anime della nostra città. La programmazione aggiornata si trova sul sito www.ravennaexperience.it. Ogni fine settimana, al sabato e alla domenica, sono poi previste visite guidate tematiche con partenza garantita anche con una sola persona iscritta, dal titolo “700 incontro Dante”, prenotabili dal sito oppure presso l’ufficio di Piazza San Francesco. Domani, sabato 19 dicembre alle 11, con ritrovo a Porta Sisi (Borgo San Rocco), si svolgerà la visita dal titolo “Se Dante non fosse stato a Ravenna”; domenica 20 alle 11, con ritrovo all’ufficio turistico di Piazza San Francesco, 7, si svolgerà invece la visita “C’era una volta Dante a Ravenna”.

Infine, ogni sabato mattina è prevista la visita guidata presso un laboratorio di mosaico in centro; ed è possibile anche prenotare corsi brevi di mosaico, laboratori di mosaico, woekshop di mosaico romano o bizantino. Tutte le visite, i laboratori e i corsi sono sempre prenotabili dal www.ravennaexperience.it.