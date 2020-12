CNA Romagna Faentina e BCC. Superbonus 110% : opportunità per imprese e cittadini

La CNA della Romagna Faentina, in collaborazione con la BCC della Romagna Occidentale, organizza il convegno “Superbonus 110%: opportunità per imprese e cittadini”. L’iniziativa si terrà lunedì 21 dicembre 2020 a partire dalle 18, in modalità videoconferenza.

Dopo l’introduzione di Canzio Camuffo, Presidente della CNA Area Romagna Faentina, interverranno Roberto Belletti, Responsabile delle Unioni Costruzioni e Installazione Impianti di CNA Ravenna, Salvio Santandrea, Responsabile Area Commerciale BCC Romagna Occidentale, e Luca Cantagalli, Responsabile Politiche Fiscali CNA Ravenna.

Le conclusioni saranno affidate a Luca Coffari, Responsabile della CNA Area Romagna Faentina.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, è necessario iscriversi tramite il link superbonus110_21dic2020.eventbrite.it o tramite e-mail all’indirizzo cna@ra.cna.it.