Niente Iva per il no profit, approvato emendamento in legge di bilancio

“Finalmente e’ stato soppresso l’articolo 108 della legge di bilancio, grazie ad un emendamento per il quale Italia Viva si è fortemente battuta, forte anche delle tante sollecitazioni arrivate dal territorio romagnolo dove il Terzo settore è più che mai forte e radicato”. Così il deputato romagnolo Marco Di Maio, capogruppo in Commissione Affari costituzionali, Presidenza del Consiglio e interni a seguito dell’approvazione di emendamento soppressivo della norma che aveva introdotto il Governo e che avrebbe pesato su tutto il mondo del no profi.

“Con questo intervento abbiamo evitato un pesante aggravio di adempimenti e burocrazia per il terzo settore e il mondo associativo dilettantistico dello sport – prosegue -, un mondo che in questa fase merita sostegno e non ostacoli per garantire lo svolgimento delle tante attività di interesse generale che svolge, spesso arrivando oltre le proprie competenze e talvolta sostituendosi a compiti che sarebbero propri dello Stato”.

“Superata l’approvazione della legge di bilancio – conclude il deputato romagnolo – è necessario che il Governo acceleri nel completamento della riforma del Terzo settore e nel suo completamento, incluso anche l’avvio di un confronto pratico e concreto con tutto il mondo del no profit per individuare le forme migliori che consentano a questo mondo fatto di milioni di volontari e centinaia di migliaia di lavoratori di superare una crisi che, altrimenti, rischia di essere irreversibile con effetti gravi per molti servizi erogati sui territori”