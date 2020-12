Studio sull’economia regionale 2020 realizzato da Regione e Unioncamere

Un anno mai così difficile, sotto tutti i profili, che va a chiudersi con molte incognite per il futuro. Si terrà lunedì 21 dicembre dalle ore 11 alle 13 in modalità web, la presentazione dell’Analisi congiunturale e prospettive economia in Emilia-Romagna. Lo studio, realizzato congiuntamente da Unioncamere Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna, fornisce un quadro dettagliato sull’andamento congiunturale del 2020 e sulle prospettive per il futuro.

Introdurrà i lavori il presidente di Unioncamere Emilia-Romagna, Alberto Zambianchi. Presenterà l’Analisi il vicesegretario generale di Unioncamere Emilia-Romagna, Guido Caselli, insieme all’economista Massimo Guagnini di Prometeia.

Seguirà “Dal lockdown alla ripresa”, un confronto introdotto Morena Diazzi, direttore generale Economia della conoscenza, lavoro e impresa Regione Emilia-Romagna, con gli interventi del professor Franco Mosconi dell’Università di Parma e Maurizio Rocca, direttore della sede di Bologna della Banca d’Italia.

Le conclusioni saranno curate da Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione, Regione Emilia-Romagna. Moderatore dell’evento: il giornalista Fabrizio Binacchi, direttore sede regionale RAI Emilia-Romagna.